Курка з макаронами в сирно-вершковому соусі – легка ідея для вечері. Якщо вам потрібно швидко перекусити, це буде найкращим рішенням.

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Рецепт курки з макаронами в соусі

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порцій:4

Інгредієнти:

– 400 грамів курячого філе;

– 200 грамів шампіньйонів;

– 200 грамів вершків;

– 100 грамів сиру;

– 100 грамів цибулі;

– 2 зубчики часнику;

– 400 грамів спагеті;

– 20 грамів вершкової олії;

– спеції: сіль, перець, солодкий перець, орегано, базилік, прованські трави, свіжий базилік до смаку.

Приготування:

Куряче філе помийте і обсушіть. Потім наріжте кубиками.

Гриби почистіть і наріжте тонкими пластинками.

Цибулю очистіть і подрібніть на дрібні кубики. Часник очистіть і наріжте пластинками.

У сковороду налийте олію. Розігрійте та додайте курку, гриби, цибулю та часник.

Додайте спеції: половину чайної ложки зелені, солодкий перець, ложку солодкого соусу чилі, сіль і велику щіпку перцю.

Смажте, поки м'ясо не перестане бути сирим.

Додайте в сковороду вершки і подрібнений сир. Тушкуйте все разом, поки сир не розплавиться.

Тим часом відваріть макарони згідно з інструкціями на упаковці до аль денте.

Відварену пасту викладіть в сковороду з соусом.

Ретельно перемішайте і подавайте.

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