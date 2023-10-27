Курка з макаронами в сирно-вершковому соусі – легка ідея для вечері. Якщо вам потрібно швидко перекусити, це буде найкращим рішенням.
До теми Смачна страва на щодень: готуємо соковитий шніцель із сезонними овочами
Рецепт курки з макаронами в соусі
- Час: 40 хвилин
- Порцій:4
Приготування:
- Куряче філе помийте і обсушіть. Потім наріжте кубиками.
- Гриби почистіть і наріжте тонкими пластинками.
- Цибулю очистіть і подрібніть на дрібні кубики. Часник очистіть і наріжте пластинками.
- У сковороду налийте олію. Розігрійте та додайте курку, гриби, цибулю та часник.
- Додайте спеції: половину чайної ложки зелені, солодкий перець, ложку солодкого соусу чилі, сіль і велику щіпку перцю.
- Смажте, поки м'ясо не перестане бути сирим.
- Додайте в сковороду вершки і подрібнений сир. Тушкуйте все разом, поки сир не розплавиться.
- Тим часом відваріть макарони згідно з інструкціями на упаковці до аль денте.
- Відварену пасту викладіть в сковороду з соусом.
- Ретельно перемішайте і подавайте.