Курка з макаронами в сирно-вершковому соусі – легка ідея для вечері. Якщо вам потрібно швидко перекусити, це буде найкращим рішенням.

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Рецепт курки з макаронами в соусі

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій:4

Приготування:

  • Куряче філе помийте і обсушіть. Потім наріжте кубиками.
  • Гриби почистіть і наріжте тонкими пластинками.
  • Цибулю очистіть і подрібніть на дрібні кубики. Часник очистіть і наріжте пластинками.
  • У сковороду налийте олію. Розігрійте та додайте курку, гриби, цибулю та часник.
  • Додайте спеції: половину чайної ложки зелені, солодкий перець, ложку солодкого соусу чилі, сіль і велику щіпку перцю.
  • Смажте, поки м'ясо не перестане бути сирим.
  • Додайте в сковороду вершки і подрібнений сир. Тушкуйте все разом, поки сир не розплавиться.
  • Тим часом відваріть макарони згідно з інструкціями на упаковці до аль денте.
  • Відварену пасту викладіть в сковороду з соусом.
  • Ретельно перемішайте і подавайте.