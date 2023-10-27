Курица с макаронами в творожном соусе – легкая идея для ужина. Если вам нужно быстро перекусить, это будет лучшее решение.

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Рецепт курицы с макаронами в соусе

  • Время: 40 минут
  • Порций:4

Приготовление:

  • Куриное филе помойте и обсушите. Затем нарежьте кубиками.
  • Грибы почистите и нарежьте тонкими пластинками.
  • Лук очистите и измельчите на мелкие кубики.
  • Чеснок очистите и нарежьте пластинками.
  • В сковороду налейте растительное масло. Разогрейте и добавьте курицу, грибы, лук и чеснок.
  • Добавьте специи: половину чайной ложки зелени, сладкий перец, ложку сладкого соуса чили, соль и большую щепотку перца. Жарьте, пока мясо не перестанет быть сырым.
  • Добавьте в сковороду сливки и измельченный творог. Тушите все вместе, пока сыр не расплавится.
  • Тем временем отварите макароны согласно инструкциям на упаковке в аль денте.
  • Отваренную пасту выложите в сковороду с соусом.
  • Тщательно перемешайте и подавайте.