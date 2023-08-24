Не знаєте, що приготувати на обід? Спробуйте рецепт з лисичками та особливою картоплею.

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Це легендарний рецепт картоплі з лисичками, який точно сподобається кожному. Він надзвичайно легкий у приготуванні, а смак – неймовірний.

Рецепт картоплі з лисичками

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 4 картоплини;

– лисички;

– оливкова олія;

– часник;

– вершкове масло;

– сіль;

– 2 – 3 ложки сметани;

– свіжий кріп;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Очищуємо картоплю, робимо надрізи гострим ножем, але не прорізаємо до кінця.

Варимо картоплю у киплячій, підсоленій воді протягом 10 – 15 хвилин (час залежить від розміру).

Лисички миємо, так само проварюємо у киплячій воді протягом 3 – 4 хвилин.

Тепер картоплю викладаємо у жаротривку форму, поливаємо оливковою олією, посипаємо сіль та перець. Ставимо у духовку на режим гриль чи обдув при 240 градусах. Запікаємо 15 хвилин, щоб стала рум’яна.

Для лисичок кидаємо шмат масла на сковорідку, часник. Обсмажуємо протягом 5 – 7 хвилин на помірному вогні.

Для соусу змішуємо сметану, кріп, сіль та мелений чорний перець.

Смачного!

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