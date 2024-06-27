К зиме следует готовиться летом, поэтому самое время приготовить аппетитное варенье из малины. Этот простой рецепт под силу каждому.
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Варенье из малины на сковороде
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Такое аппетитное / Фото unsplash
Приготовление:
- Малину помойте и осторожно обсушите.
- В большой сковороде смешайте малину с сахаром.
- Добавьте лимонный сок и перемешайте.
- Нагревайте на среднем огне, постоянно помешивая, пока сахар полностью не растворится и варенье не начнет густеть (примерно 15 – 20 минут).
- Снимите варенье с огня и дайте ему немного остыть.
- Переложите варенье в стерилизованные банки или подавайте сразу после остывания.