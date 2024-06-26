Июнь – лучшая пора, чтобы приготовить суп с лисичками. Обязательно попробуйте это ароматные блюдо!

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Суп с лисичками

  • Время: 45 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. В кастрюле обжарьте на сливочном масле нарезанный кубиками лук, добавьте вымытые лисички и очищенный и разрезанный пополам чеснок.
  2. Жарьте, периодически помешивая, примерно 7 – 10 минут.
  3. Добавьте очищенный и нарезанный кубиками картофель и тертую очищенную морковь.
  4. Влейте горячий бульон, добавьте куркуму и доведите до кипения.
  5. Уменьшите огонь, накройте крышкой и варите примерно 15 – 20 минут, пока картофель не станет мягким. Наконец добавьте укроп и шнитт-лук и приправьте свежемолотым перцем.
  6. В кастрюлю с супом добавьте затвердевшие сливки, перемешайте и отставьте с огня.