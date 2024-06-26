Июнь – лучшая пора, чтобы приготовить суп с лисичками. Обязательно попробуйте это ароматные блюдо!
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Суп с лисичками
- Время: 45 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- В кастрюле обжарьте на сливочном масле нарезанный кубиками лук, добавьте вымытые лисички и очищенный и разрезанный пополам чеснок.
- Жарьте, периодически помешивая, примерно 7 – 10 минут.
- Добавьте очищенный и нарезанный кубиками картофель и тертую очищенную морковь.
- Влейте горячий бульон, добавьте куркуму и доведите до кипения.
- Уменьшите огонь, накройте крышкой и варите примерно 15 – 20 минут, пока картофель не станет мягким. Наконец добавьте укроп и шнитт-лук и приправьте свежемолотым перцем.
- В кастрюлю с супом добавьте затвердевшие сливки, перемешайте и отставьте с огня.