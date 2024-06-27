До зими слід готуватися влітку, тож саме час приготувати апетитне варення з малини. Цей простий рецепт під силу кожному.

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Варення з малини на сковороді

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Варення з малини
Таке апетитне / Фото unsplash

Приготування:

  1. Малину помийте та обережно обсушіть.
  2. У великій сковороді змішайте малину з цукром.
  3. Додайте лимонний сік та перемішайте.
  4. Нагрівайте на середньому вогні, постійно помішуючи, доки цукор повністю не розчиниться і варення не почне густіти (приблизно 15 – 20 хвилин).
  5. Зніміть варення з вогню і дайте йому трохи охолонути.
  6. Перекладіть варення в стерилізовані банки або подавайте одразу після охолодження.