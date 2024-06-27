До зими слід готуватися влітку, тож саме час приготувати апетитне варення з малини. Цей простий рецепт під силу кожному.

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Варення з малини на сковороді

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів свіжої малини;

– 250 грамів цукру;

– 1 столова ложка лимонного соку.



Таке апетитне / Фото unsplash

Приготування:

Малину помийте та обережно обсушіть. У великій сковороді змішайте малину з цукром. Додайте лимонний сік та перемішайте. Нагрівайте на середньому вогні, постійно помішуючи, доки цукор повністю не розчиниться і варення не почне густіти (приблизно 15 – 20 хвилин). Зніміть варення з вогню і дайте йому трохи охолонути. Перекладіть варення в стерилізовані банки або подавайте одразу після охолодження.

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