Свет не понадобится: как приготовить варенье из малины на сковороде
27 июня 2024, 17:59Читати новину українською
Источник:Smaker
В условиях постоянного отключения света, следует иметь в сокровищнице рецептов перепись варенья для которого не требуется свет или дополнительные девайсы. Вам понадобится мало ингредиентов и сковорода.
К зиме следует готовиться летом, поэтому самое время приготовить аппетитное варенье из малины. Этот простой рецепт под силу каждому.
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Варенье из малины на сковороде
- Время: 45 минут
- Порций: 4
– 500 грамм свежей малины;
– 250 грамм сахара;
– 1 столовая ложка лимонного сока.
Приготовление:
- Малину помойте и осторожно обсушите.
- В большой сковороде смешайте малину с сахаром.
- Добавьте лимонный сок и перемешайте.
- Нагревайте на среднем огне, постоянно помешивая, пока сахар полностью не растворится и варенье не начнет густеть (примерно 15 – 20 минут).
- Снимите варенье с огня и дайте ему немного остыть.
- Переложите варенье в стерилизованные банки или подавайте сразу после остывания.