На кухне нет места скуке: как приготовить жареную моцареллу с помидорами
9 января 2024, 07:03Читати новину українською
Источник:Papilot
Жареная моцарелла во фритюре – это не просто блюдо, а особенная закуска, которая раскроет новые горизонты вкуса. Подайте ее со свежими помидорами и ароматным пестом – и вы точно будете в восторге.
Секрет этого блюда кроется в гармонии текстур и вкусов. Хрустящая оболочка вокруг мягкого сыра создает отличный контраст, дополненный свежестью помидоров и изысканностью песто.
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Рецепт жареной моцареллы с помидорами и песто.
- Время: 30 минут
- Порций: 4
– 1 помидор;
– 1 шарик моцареллы;
– 1 яйцо;
– панировочные сухари;
– орегано, соль по вкусу.
Песто:
– 60 грамм свежих листьев базилика;
– 2 зубчика чеснока;
– 35 грамм кедровых или грецких орехов;
– 60 грамм тертого пармезана;
– 70 – 80 миллилитров оливкового масла;
– соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Приготовьте свежее песто: вымойте и обсушите листья базилика, обсушите чеснок.
- Смешайте эти два ингредиента блендером. Добавьте орехи, пармезан и продолжайте перемешиваться. Медленно влейте оливковое масло, пока ингредиенты не образуют однородную массу.
- Приправьте по вкусу.
- Помидор нарежьте достаточно толстыми ломтиками и выложите на бумажное полотенце.
- Смешайте панировочные сухари с ½ столовой ложки орегано и щепоткой соли.
- Взбейте яйцо до появления пены.
- Моцареллу нарежьте толстыми ломтиками.
- Каждый из них обмакните сначала в яйцо, затем в сухари со специями и снова в яйцо.
- Затем обжарьте их на растительном масле – 30 секунд с одной стороны и 30 секунд с другой.
- Обжаренную моцареллу выложите слоями на помидоры.
- Верхушку пирамиды полейте свежим пестом и украсьте листом базилика.
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