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Вкусный завтрак из яиц – пошаговый рецепт
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Предварительно сварите яйца вкрутую. Чтобы это сделать, положите их в холодную воду, доведите до кипения и варите после этого 10 минут. Сваренные яйца охладите, почистите и разрежьте пополам.
- В сковороде растопите масло, добавьте выжатый чеснок, растительное масло, перемешайте и прожарьте примерно пол минуты.
- Добавьте порезанные большими кусочками помидоры и готовьте 1 минуту, помешивая.
- По кругу выложите половинки яиц, посолите, поперчите и приправьте итальянскими травами.
- Сверху посыпьте готовое блюдо тертым сыром и измельченной зеленью.
- Накройте крышкой и готовьте на малом огне несколько минут, чтобы сыр расплавился.