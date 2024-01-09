Секрет цієї страви криється в гармонії текстур та смаків. Хрустка оболонка навколо м'якого сиру створює чудовий контраст, доповнений свіжістю помідорів і вишуканістю песто.

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Рецепт смаженої моцарели з помідорами та песто

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Приготуйте свіже песто : вимийте та обсушіть листя базиліка, обсушіть часник.
  2. Змішайте ці два інгредієнти блендером. Додайте горіхи, пармезан і продовжуйте перемішувати. Повільно влийте оливкову олію, поки всі інгредієнти не утворять однорідну масу.
  3. Приправте до смаку.
  4. Помідор наріжте досить товстими скибочками і викладіть на паперовий рушник.
  5. Змішайте панірувальні сухарі з ½ столової ложки орегано і дрібкою солі.
  6. Збийте яйце до появлення піни.
  7. Моцарелу наріжте товстими скибочками.
  8. Кожен з них умочіть спочатку в яйце, потім в сухарі зі спеціями і знову в яйце.
  9. Потім обсмажте їх на олії – 30 секунд з одного боку і 30 секунд з іншого.
  10. Обсмажену моцарелу викладіть шарами на помідори.
  11. Верхівку піраміди полийте свіжим песто і прикрасьте листком базиліка.

Смачного!