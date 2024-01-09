Секрет цієї страви криється в гармонії текстур та смаків. Хрустка оболонка навколо м'якого сиру створює чудовий контраст, доповнений свіжістю помідорів і вишуканістю песто.
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Рецепт смаженої моцарели з помідорами та песто
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Приготуйте свіже песто : вимийте та обсушіть листя базиліка, обсушіть часник.
- Змішайте ці два інгредієнти блендером. Додайте горіхи, пармезан і продовжуйте перемішувати. Повільно влийте оливкову олію, поки всі інгредієнти не утворять однорідну масу.
- Приправте до смаку.
- Помідор наріжте досить товстими скибочками і викладіть на паперовий рушник.
- Змішайте панірувальні сухарі з ½ столової ложки орегано і дрібкою солі.
- Збийте яйце до появлення піни.
- Моцарелу наріжте товстими скибочками.
- Кожен з них умочіть спочатку в яйце, потім в сухарі зі спеціями і знову в яйце.
- Потім обсмажте їх на олії – 30 секунд з одного боку і 30 секунд з іншого.
- Обсмажену моцарелу викладіть шарами на помідори.
- Верхівку піраміди полийте свіжим песто і прикрасьте листком базиліка.
Смачного!