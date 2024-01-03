Хинкали – популярное блюдо грузинской кухни. Готовится из теста, начиненного мясом, рыбой или овощами и специями.

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Начинки хинкали варьируются в зависимости от местности. Оригинальный рецепт, так называемые хевсурули, состоял только из мясного фарша (баранины или смеси говядины и свинины), лука, перца чили, соли и тмина. Однако в современных рецептах используют петрушку, кориандр, а вместо мяса можно положить грибы, картофель или сыр.

Рецепт хинкали

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 грамм говяжьего фарша;

– 1 луковица;

– 500 грамм муки;

– 1 столовая ложка масла;

– специи: соль, перец, свежая петрушка по вкусу.

Приготовление:

На кондитерскую доску насыпьте муку, щепотку соли и стакан горячей воды. Добавьте растительное масло и замесите тесто руками, пока оно не станет мягким и эластичным. Выложите мясо в миску, добавьте мелко нарезанный лук, петрушку, соль и перец. Все перемешайте. Разделите тесто на две части. Каждую часть раскатайте и стаканом вырежьте кружочки. Каждый кружочек наполните начинкой в центре и заверните края вверх. В большой кастрюле вскипятите слегка подсоленную воду и небольшими порциями добавьте хинкали. Готовьте примерно 8 – 9 минут после того, как они всплывут.

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