Хинкали – популярное блюдо грузинской кухни. Готовится из теста, начиненного мясом, рыбой или овощами и специями.

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Начинки хинкали варьируются в зависимости от местности. Оригинальный рецепт, так называемые хевсурули, состоял только из мясного фарша (баранины или смеси говядины и свинины), лука, перца чили, соли и тмина. Однако в современных рецептах используют петрушку, кориандр, а вместо мяса можно положить грибы, картофель или сыр.

Рецепт хинкали

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. На кондитерскую доску насыпьте муку, щепотку соли и стакан горячей воды.
  2. Добавьте растительное масло и замесите тесто руками, пока оно не станет мягким и эластичным.
  3. Выложите мясо в миску, добавьте мелко нарезанный лук, петрушку, соль и перец. Все перемешайте.
  4. Разделите тесто на две части.
  5. Каждую часть раскатайте и стаканом вырежьте кружочки.
  6. Каждый кружочек наполните начинкой в центре и заверните края вверх.
  7. В большой кастрюле вскипятите слегка подсоленную воду и небольшими порциями добавьте хинкали.
  8. Готовьте примерно 8 – 9 минут после того, как они всплывут.