Салат очень вкусный, а что главное – быстрый в приготовлении. Капуста, авокадо и бекон – это замечательное сочетание, которое вам точно захочется повторить.
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Салат из капусты и авокадо
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Капусту помойте, обсушите и мелко нашинкуйте.
- Выложите в салатник, приправьте щепоткой соли и некоторое время вымешивайте.
- Добавьте очищенный и нарезанный авокадо (можно сбрызнуть лимоном, чтобы он не потемнел) и тонко нарезанный и посыпанный солью красный лук.
- Бекон нарежьте кубиками и обжарьте на сковороде. Добавьте в салат.
- Ингредиенты соуса смешайте вместе и полейте салат.
- Все перемешайте и выложите в салатники.