Салат очень вкусный, а что главное – быстрый в приготовлении. Капуста, авокадо и бекон – это замечательное сочетание, которое вам точно захочется повторить.

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Салат из капусты и авокадо

  • Время: 20 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Капусту помойте, обсушите и мелко нашинкуйте.
  2. Выложите в салатник, приправьте щепоткой соли и некоторое время вымешивайте.
  3. Добавьте очищенный и нарезанный авокадо (можно сбрызнуть лимоном, чтобы он не потемнел) и тонко нарезанный и посыпанный солью красный лук.
  4. Бекон нарежьте кубиками и обжарьте на сковороде. Добавьте в салат.
  5. Ингредиенты соуса смешайте вместе и полейте салат.
  6. Все перемешайте и выложите в салатники.