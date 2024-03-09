Салат дуже смачний, а що головне – швидкий у приготуванні. Капуста, авокадо та бекон – це чудове поєднання, яке вам точно захочеться повторити.
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Салат з капусти та авокадо
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Капусту помийте, обсушіть і дрібно нашаткуйте.
- Викладіть в салатник, приправте дрібкою солі і деякий час вимішуйте.
- Додайте очищений і нарізаний авокадо (можна скропити лимоном, щоб він не потемнів) і тонко нарізану і посипану сіллю червону цибулю.
- Бекон наріжте кубиками і обсмажте на сковороді. Додайте в салат.
- Інгредієнти соусу змішайте разом і полийте салат.
- Все перемішайте і викладіть в салатники.