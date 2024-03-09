Салат дуже смачний, а що головне – швидкий у приготуванні. Капуста, авокадо та бекон – це чудове поєднання, яке вам точно захочеться повторити.

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Салат з капусти та авокадо

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Капусту помийте, обсушіть і дрібно нашаткуйте.
  2. Викладіть в салатник, приправте дрібкою солі і деякий час вимішуйте.
  3. Додайте очищений і нарізаний авокадо (можна скропити лимоном, щоб він не потемнів) і тонко нарізану і посипану сіллю червону цибулю.
  4. Бекон наріжте кубиками і обсмажте на сковороді. Додайте в салат.
  5. Інгредієнти соусу змішайте разом і полийте салат.
  6. Все перемішайте і викладіть в салатники.