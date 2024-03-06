Хрустящий салат из зеленого лука и маринованных огурцов является весенним хитом и точно должен быть у вас на столе. Это блюдо может быть закуской или дополнением к мясу.
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Рецепт салата из зеленого лука
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Овощи и зеленый лук помойте.
- Редис обберите при необходимости от стеблей.
- Нарежьте овощи мелкими кубиками вместе с редисом и маринованными огурцами.
- Зеленый лук мелко нашинкуйте и смешайте с остальными ингредиентами.
- Добавьте майонез приправа и тщательно перемешайте салат.