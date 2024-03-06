Хрустящий салат из зеленого лука и маринованных огурцов является весенним хитом и точно должен быть у вас на столе. Это блюдо может быть закуской или дополнением к мясу.

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Рецепт салата из зеленого лука

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Овощи и зеленый лук помойте.
  2. Редис обберите при необходимости от стеблей.
  3. Нарежьте овощи мелкими кубиками вместе с редисом и маринованными огурцами.
  4. Зеленый лук мелко нашинкуйте и смешайте с остальными ингредиентами.
  5. Добавьте майонез приправа и тщательно перемешайте салат.