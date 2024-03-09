Свежее дыхание весны: как приготовить салат из молодой капусты и авокадо
9 марта 2024, 14:14Читати новину українською
Источник:Kwestia smaku
С приходом весны хочется пробовать что-то освежающее и неприхотливое в приготовлении. Хрустящий салат из капусты и нежного авокадо – именно то, что нужно в таких случаях.
Салат очень вкусный, а что главное – быстрый в приготовлении. Капуста, авокадо и бекон – это замечательное сочетание, которое вам точно захочется повторить.
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Салат из капусты и авокадо
- Время: 20 минут
- Порций: 2
– четверть головки молодой капусты;
– 1 спелый авокадо;
– четверть красной луковицы;
– 100 грамм бекона;
для соуса:
– пол чайной ложки горчицы;
– 1 столовая ложка меда;
– 2 столовые ложки лимонного сока;
– 1 столовая ложка оливкового масла первого отжима;
– 1 чайная ложка майонеза;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Капусту помойте, обсушите и мелко нашинкуйте.
- Выложите в салатник, приправьте щепоткой соли и некоторое время вымешивайте.
- Добавьте очищенный и нарезанный авокадо (можно сбрызнуть лимоном, чтобы он не потемнел) и тонко нарезанный и посыпанный солью красный лук.
- Бекон нарежьте кубиками и обжарьте на сковороде. Добавьте в салат.
- Ингредиенты соуса смешайте вместе и полейте салат.
- Все перемешайте и выложите в салатники.