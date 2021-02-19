Самые вкусные блюда из нута, которые вы с легкостью можете приготовить дома. К вашему вниманию – суп с фрикадельками, салат и закуска – фалафель.

Блюда из нута популярные в восточной кухне, в частности в Турции, Израиле. Нут – питательный белок, который используют для приготовления вегетарианских блюд.

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Фалафель из нута

Ингредиенты:

– 250 граммов нута;

– 1 морковь;

– 1 луковица;

– 50 граммов кинзы;

– 50 граммов петрушки;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 чайная ложка кориандра;

– 150 миллилитров подсолнечного масла;

– соль, перец.

Тщательно помойте нут, замочите в холодной воде на 8-10 часов, лучше всего – на ночь. В кастрюле с кипятком отварите нут до готовности, варите в течение часа. Очистите лук, чеснок. Помойте, очистите от кожуры морковь. В блендере измельчите нут с луком и морковью, чесноком, добавьте кинзу, петрушку. Перемешайте в миске фарш, добавьте перец, соль, кориандр, оставьте на 30 минут. Сформируйте шарики. В кастрюлю с разогретым маслом, окуните шарики. Обжарьте в течение трех минут, переложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.

Фалафель/ Фото unsplash.com

Салат с нутом

Ингредиенты:

– 100 граммов нута;

– 100 граммов тыквы;

– 100 граммов шпината;

– 50 граммов изюма;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– лимонный сок;

– соль, перец.

Салат с нутом/ Фото pexels.com

Для приготовления салата помойте, очистите тыкву, нарежьте кубиками. Разогрейте духовку до температуры 190 градусов, отправьте запекаться на 25 минут. В кастрюле с кипятком отварите нут. Для приготовления соуса в миске соедините оливковое масло с лимонным соком, перемешайте. Шпинат тщательно помойте. В миске соедините тыкву с нутом, добавьте шпинат, изюм, добавьте соус, соль, перец. Выложите на тарелку.

Суп с фрикадельками и нутом

Ингредиенты:

– 150 граммов нута;

– 150 граммов куриного фарша;

– 1 морковь;

– 1 луковица;

– 2 картофеля;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 яйцо;

– подсолнечное масло;

– соль, перец.

Суп с фрикадельками/ Фото freepik.com