Три страви з нуту: домашние рецепти
Самые вкусные блюда из нута, которые вы с легкостью можете приготовить дома. К вашему вниманию – суп с фрикадельками, салат и закуска – фалафель.
Источник:24 канал
Блюда из нута популярные в восточной кухне, в частности в Турции, Израиле. Нут – питательный белок, который используют для приготовления вегетарианских блюд.
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Фалафель из нута
- Тщательно помойте нут, замочите в холодной воде на 8-10 часов, лучше всего – на ночь.
- В кастрюле с кипятком отварите нут до готовности, варите в течение часа.
- Очистите лук, чеснок. Помойте, очистите от кожуры морковь. В блендере измельчите нут с луком и морковью, чесноком, добавьте кинзу, петрушку.
- Перемешайте в миске фарш, добавьте перец, соль, кориандр, оставьте на 30 минут. Сформируйте шарики.
- В кастрюлю с разогретым маслом, окуните шарики. Обжарьте в течение трех минут, переложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.
Фалафель/ Фото unsplash.com
Салат с нутом
Салат с нутом/ Фото pexels.com
- Для приготовления салата помойте, очистите тыкву, нарежьте кубиками. Разогрейте духовку до температуры 190 градусов, отправьте запекаться на 25 минут.
- В кастрюле с кипятком отварите нут.
- Для приготовления соуса в миске соедините оливковое масло с лимонным соком, перемешайте.
- Шпинат тщательно помойте.
- В миске соедините тыкву с нутом, добавьте шпинат, изюм, добавьте соус, соль, перец.
- Выложите на тарелку.
Суп с фрикадельками и нутом
Суп с фрикадельками/ Фото freepik.com
- Тщательно помойте нут, замочите в холодной воде на ночь.
- В кастрюле с кипятком отварите нут до готовности, варите в течение часа.
- Очистите лук, чеснок, измельчите ножом.
- Помойте, очистите картофель, морковь, натрите на крупной терке.
- На сковороде обжарьте лук с морковью.
- В миске фарш смешайте с яйцом, добавьте соль, перец, сформируйте шарики. В готовый нут, выложите фрикадельки, лук с морковью, добавьте картофель, соль, перец. Варите еще 20-25 минут до готовности.
- Выложите на тарелку. Подавайте горячим. Приятного аппетита!
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