Как приготовить хумус: домашний рецепт от Тани Литвиновой
Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова предлагает приготовить вкусную закуску – хумус, который нравится всем.
Источник: инстаграм Татьяны Литвиновой
Татьяна Литвинова поделилась с поклонниками рецептом хумуса, который вы с легкостью приготовите дома.
Хумус готовят из пюре нута с добавлением оливкового масла, чеснока и специй. Популярен в Израиле, Турции, Кипре. Подается как холодная закуска или соус.
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Рецепт хумуса
- Для приготовления хумуса промойте тщательно нут, залейте водой, добавьте сок лимона, оставьте на 9 часов, лучше всего – на ночь.
- В кастрюле в кипятке отварите нут в течение часа, залейте холодной водой, очистите от пленок.
- Очистите чеснок.
- Помойте лимон, очистите, выжмите сок.
- В блендер выложите нут, чеснок, добавьте холодную воду, соль, пасту, сок лимона, оливковое масло, все тщательно измельчите до однородной консистенции.
- В ступе измельчите зиру.
- Выложите на тарелку, добавьте оливковое масло, измельченную зиру, паприку, перец, украсьте кедровыми орехами. Подавайте с хлебом. Приятного аппетита!
Хумус – рецепт от Татьяны Литвиновой в видео:
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