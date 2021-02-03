Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова предлагает приготовить вкусную закуску – хумус, который нравится всем.

Источник: инстаграм Татьяны Литвиновой

Татьяна Литвинова поделилась с поклонниками рецептом хумуса, который вы с легкостью приготовите дома.

Хумус готовят из пюре нута с добавлением оливкового масла, чеснока и специй. Популярен в Израиле, Турции, Кипре. Подается как холодная закуска или соус.

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Рецепт хумуса

Ингредиенты:

– 150 граммов нута;

– ½ шт. сока лимона;

– 100 граммов пасты тахини (из молотого кунжута);

– 40 миллилитров воды;

– 30 миллилитров оливкового масла;

– 1 зубчик чеснока;

– 1 чайная ложка соли;

– специи – зира, перец, паприка, кедровые орешки.

Для приготовления хумуса промойте тщательно нут, залейте водой, добавьте сок лимона, оставьте на 9 часов, лучше всего – на ночь. В кастрюле в кипятке отварите нут в течение часа, залейте холодной водой, очистите от пленок. Очистите чеснок. Помойте лимон, очистите, выжмите сок. В блендер выложите нут, чеснок, добавьте холодную воду, соль, пасту, сок лимона, оливковое масло, все тщательно измельчите до однородной консистенции. В ступе измельчите зиру. Выложите на тарелку, добавьте оливковое масло, измельченную зиру, паприку, перец, украсьте кедровыми орехами. Подавайте с хлебом. Приятного аппетита!

Хумус – рецепт от Татьяны Литвиновой в видео: