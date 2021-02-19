Три страви з нуту: домашні рецепти
Найсмачніші страви з нуту, які ви з легкістю можете приготувати вдома. До вашої уваги – суп з фрикадельками, салат і закуска – фалафель.
Джерело:24 канал
Страви з нуту популярні в східній кухні, зокрема у Туреччині, Ізраїлі. Нут – поживний білок, який використовують для приготування вегетаріанських страв.
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Фалафель з нуту
- Ретельно помийте нут, замочіть у холодній воді на 8-10 годин, найкраще – на ніч.
- У каструлі з окропом відваріть нут до готовності, варіть протягом години.
- Почистіть цибулю, часник. Помийте, почистіть від шкірки моркву. У блендері подрібніть нут з цибулею і морквою, часником, додайте кінзу, петрушку.
- Перемішайте у мисці, додайте перець, сіль, коріандр, залиште на 30 хвилин. Сформуйте кульки.
- У каструлі розігрійте олію, занурте кульки. Обсмажте кульки протягом трьох хвилин, перекладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.
Фалафель/ Фото unsplash.com
Салат з нуту
Салат з нутом/ Фото pexels.com
- Для приготування салату помийте, почистіть гарбуз, наріжте кубиками. Розігрійте духовку до температури 190 градусів, відправте запікатись на 25 хвилин.
- У каструлі з окропом відваріть нут.
- Для приготування соусу у мисці з'єднайте оливкову олію з лимонним соком, перемішайте.
- Шпинат ретельно помийте.
- У мисці з'єднайте гарбуз з нутом, додайте шпинат, родзинки, змастіть соусом, додайте сіль, перець.
- Викладіть на тарілку.
Суп з нуту з фрикадельками
Суп з фрикадельками/ Фото freepik.com
- Ретельно помийте нут, замочіть у холодній воді на ніч.
- У каструлі з окропом відваріть нут до готовності, варіть протягом години.
- Почистіть цибулю, часник, подрібніть ножем.
- Помийте, почистіть картоплю, моркву, натріть на грубій тертці.
- На пательні обсмажте цибулю з морквою.
- У мисці фарш змішайте з яйцем, додайте сіль, перець, сформуйте кульки. У готовий нут, викладіть фрикадельки, цибулю з морквою, додайте картоплю, сіль, перець. Варіть ще 20-25 хвилин до готовності.
- Викладіть на тарілку. Подавайте гарячим. Смачного!
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