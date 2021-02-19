Найсмачніші страви з нуту, які ви з легкістю можете приготувати вдома. До вашої уваги – суп з фрикадельками, салат і закуска – фалафель.

Страви з нуту популярні в східній кухні, зокрема у Туреччині, Ізраїлі. Нут – поживний білок, який використовують для приготування вегетаріанських страв. Читайте також Як приготувати хумус: домашній рецепт від Тані Литвинової Фалафель з нуту Інгредієнти:

– 250 грамів нуту;

– 1 морква;

– 1 цибуля;

– 50 грамів кінзи;

– 50 грамів петрушки;

– 2 зубчики часнику;

– 1 чайна ложка коріандру;

– 150 мілілітрів соняшникової олії;

– сіль, перець. Ретельно помийте нут, замочіть у холодній воді на 8-10 годин, найкраще – на ніч. У каструлі з окропом відваріть нут до готовності, варіть протягом години. Почистіть цибулю, часник. Помийте, почистіть від шкірки моркву. У блендері подрібніть нут з цибулею і морквою, часником, додайте кінзу, петрушку. Перемішайте у мисці, додайте перець, сіль, коріандр, залиште на 30 хвилин. Сформуйте кульки. У каструлі розігрійте олію, занурте кульки. Обсмажте кульки протягом трьох хвилин, перекладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. Фалафель/ Фото unsplash.com Салат з нуту Інгредієнти:

– 100 грамів нуту;

– 100 грамів гарбуза;

– 100 грамів шпинату;

– 50 грамів родзинок;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– лимонний сік;

– сіль, перець. Салат з нутом/ Фото pexels.com Для приготування салату помийте, почистіть гарбуз, наріжте кубиками. Розігрійте духовку до температури 190 градусів, відправте запікатись на 25 хвилин. У каструлі з окропом відваріть нут. Для приготування соусу у мисці з'єднайте оливкову олію з лимонним соком, перемішайте. Шпинат ретельно помийте. У мисці з'єднайте гарбуз з нутом, додайте шпинат, родзинки, змастіть соусом, додайте сіль, перець. Викладіть на тарілку. Суп з нуту з фрикадельками Інгредієнти:

– 150 грамів нуту;

– 150 грамів курячого фаршу;

– 1 морква;

– 1 цибуля;

– 2 картоплі;

– 2 зубчики часнику;

– 1 яйце;

– соняшникова олія;

– сіль, перець. Суп з фрикадельками/ Фото freepik.com Ретельно помийте нут, замочіть у холодній воді на ніч. У каструлі з окропом відваріть нут до готовності, варіть протягом години. Почистіть цибулю, часник, подрібніть ножем. Помийте, почистіть картоплю, моркву, натріть на грубій тертці. На пательні обсмажте цибулю з морквою. У мисці фарш змішайте з яйцем, додайте сіль, перець, сформуйте кульки. У готовий нут, викладіть фрикадельки, цибулю з морквою, додайте картоплю, сіль, перець. Варіть ще 20-25 хвилин до готовності. Викладіть на тарілку. Подавайте гарячим. Смачного!