Выбрасывать нельзя: что делать с остатками пасхального кулича
Источник:Апостроф
Пасхальные праздники – такие светлые и чистые! Каждое блюдо имеет особое значение, а особенно – пасха.
Пасха – традиционный хлеб, который обычно выпекается на Пасху. Она символизирует воскресение Иисуса Христа и празднование новой жизни. Пасха имеет особое религиозное значение и готовится с особой торжественностью.
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Можно ли выбрасывать кулич
Перед тем как начинать приготовление, важно правильно рассчитать количество куличей, чтобы все они были съедены без остатка.
Наши предки обычно закапывали остатки пасхального стола, а хлебом кормили птиц. Ни в коем случае нельзя выбрасывать остатки кулича или любой другой освященной пищи в мусорный бак.
Что приготовить
Для использования остатков кулича можно приготовить торт. Вам понадобится около 150 грамм кулича и 100 грамм мягкого сливочного масла. Превратите пасху в мелкую крошку с помощью блендера или мясорубки.
Далее смешайте полученную крошку со сливочным маслом и поместите форме для выпекания, равномерно распределяя смесь по дну.
Разогрейте духовку до 180°C и запекайте основу из кулича в течение 10 – 12 минут. После этого основу можно использовать для приготовления чизкейка, сырного пирога или кремового торта.
Легкий и быстрый способ превратить остатки пасхального хлеба – сделать из них десерт. Разложите кусочки кулича в глубокую посуду, залить их йогуртом, вареньем или сгущенкой и дайте постоять в холодильнике, чтобы они хорошо пропитались. Готовую смесь украсьте свежими ягодами или посыпьте тертым шоколадом.Это так вкусно: как приготовить шашлык на Пасху.