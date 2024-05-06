Паска – традиційний хліб, який зазвичай випікається на Великдень. Вона символізує воскресіння Ісуса Христа і святкування нового життя. Паска має особливе релігійне значення та готується з особливою урочистістю.

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Чи можна викидати паску

Перед тим як розпочинати приготування, важливо правильно розрахувати кількість пасок, щоб всі вони були з'їдені без залишку.

Особливі святкування / Фото pexels

Наші пращури зазвичай закопували залишки великоднього столу, а хлібом годували птахів. Ні в якому разі не можна викидати залишки паски чи будь-якої іншої освяченої їжі у сміттєвий бак.

Що приготувати

Для використання залишків паски можна приготувати торт. Вам знадобиться близько 150 грамів паски і 100 грамів м'якого вершкового масла. Перетворіть паску на дрібну крихту за допомогою блендера або м'ясорубки.

Далі змішайте отриману крихту з вершковим маслом і помістіть формі для випікання, рівномірно розподіляючи суміш по дну.

Розігрійте духовку до 180°C і запікайте основу з паски впродовж 10 – 12 хвилин. Після цього основу можна використовувати для приготування чизкейка, сирного пирога або кремового торта.

Легкий і швидкий спосіб перетворити залишки великоднього хліба – зробити з них десерт. Розкладіть шматочки паски в глибокий посуд, залити їх йогуртом, варенням або згущеним молоком і дайте постояти в холодильнику, щоб вони добре просочилися. Готову суміш прикрасьте свіжими ягодами або посипте тертим шоколадом.

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