Churrasco – это традиционный способ приготовления блюда на гриле в Бразилии. В странах Южной Америки жарка мяса очень популярна, поэтому не помешает добавить местные секреты в свой арсенал.

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Как приготовить стейк

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 грамм антрекота из говядины без костей;

– 500 грамм куриного филе;

– 300 грамм натурального йогурта;

– 1 лимон;

– 100 миллилитров репейного масла;

– специи: соль, перец, свежий перец чили, сухой чеснок, розмарин.



Приготовление:

Разложите говяжий стейк в миске, добавьте репейное масло, приправьте солью, свежемолотым перцем, розмарином и чесноком. Куриное филе замаринуйте в маринаде из лимонного сока, натурального йогурта и перца чили, хорошо посолите и поперчите. Оставьте мясо мариноваться. Обжарьте мясо на сковороде или на гриле, используя угли или дрова. Время приготовления примерно 20 минут.

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