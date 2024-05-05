Churrasco – это традиционный способ приготовления блюда на гриле в Бразилии. В странах Южной Америки жарка мяса очень популярна, поэтому не помешает добавить местные секреты в свой арсенал.
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Как приготовить стейк
- Время: 2 часа
- Порций: 4
- Разложите говяжий стейк в миске, добавьте репейное масло, приправьте солью, свежемолотым перцем, розмарином и чесноком.
- Куриное филе замаринуйте в маринаде из лимонного сока, натурального йогурта и перца чили, хорошо посолите и поперчите.
- Оставьте мясо мариноваться.
- Обжарьте мясо на сковороде или на гриле, используя угли или дрова.
- Время приготовления примерно 20 минут.