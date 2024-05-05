Churrasco – это традиционный способ приготовления блюда на гриле в Бразилии. В странах Южной Америки жарка мяса очень популярна, поэтому не помешает добавить местные секреты в свой арсенал.

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Как приготовить стейк

  • Время: 2 часа
  • Порций: 4
  1. Разложите говяжий стейк в миске, добавьте репейное масло, приправьте солью, свежемолотым перцем, розмарином и чесноком.
  2. Куриное филе замаринуйте в маринаде из лимонного сока, натурального йогурта и перца чили, хорошо посолите и поперчите.
  3. Оставьте мясо мариноваться.
  4. Обжарьте мясо на сковороде или на гриле, используя угли или дрова.
  5. Время приготовления примерно 20 минут.