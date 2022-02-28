Курячі яйця – смачний та доступний продукт, з якого можна приготувати безліч страв та закусок. Безумовно, можна просто розрізати їх навпіл та полити майонезом або зеленою цибулею. 24 канал пропонує спробувати фаршировані яйця або ситний салат з плавлених сирків та часнику.

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Салат з плавленими сирками

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 4



Фото Nami-nami

Інгредієнти:

– 6 відварених курячих яєць;

– 3 плавлених сирки;

– 2 зубчики часнику;

– майонез;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Почистіть відварені яйця від шкарлупи. Натріть на грубій тертці яйця та плавлені сирки. Вичавіть часник та присмачте все перцем. Заправте салат майонезом та перемішайте. Подавайте салат на хлібі, грінках або зі свіжим салатом.

Смачного!

Рецепт фаршированих яєць з грибами

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 20 штук



Фото Times food

Інгредієнти:

– 10 відварених яєць;

– 100 грамів печериць;

– майонез;

– 1 ріпчаста цибуля;

– 1 столова ложка олії;

– 2 столові ложки соєвого соусу.

Приготування:

Розріжте яйця на половинки, вийміть жовтки та розімніть їх виделкою. Цибулю наріжте дрібними кубиками та обсмажте на олії (3 – 4 хвилини). Наріжте гриби дрібними шматочками, обсмажте разом з цибулею (3 – 4 хвилини). Присмачте гриби соєвим соусом, перемішайте та тушкуйте ще 2 хвилини. Змішайте жовтки з грибами, додайте майонез та ще раз перемішайте. Начиніть яєчні білки грибною масою та подавайте до столу.

Смачного!