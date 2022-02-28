Курячі яйця – смачний та доступний продукт, з якого можна приготувати безліч страв та закусок. Безумовно, можна просто розрізати їх навпіл та полити майонезом або зеленою цибулею. 24 канал пропонує спробувати фаршировані яйця або ситний салат з плавлених сирків та часнику.
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Салат з плавленими сирками
- Час: 5 хвилин
- Порції: 4
Фото Nami-nami
Приготування:
- Почистіть відварені яйця від шкарлупи.
- Натріть на грубій тертці яйця та плавлені сирки.
- Вичавіть часник та присмачте все перцем.
- Заправте салат майонезом та перемішайте.
- Подавайте салат на хлібі, грінках або зі свіжим салатом.
Смачного!
Рецепт фаршированих яєць з грибами
- Час: 20 хвилин
- Порції: 20 штук
Фото Times food
Приготування:
- Розріжте яйця на половинки, вийміть жовтки та розімніть їх виделкою.
- Цибулю наріжте дрібними кубиками та обсмажте на олії (3 – 4 хвилини).
- Наріжте гриби дрібними шматочками, обсмажте разом з цибулею (3 – 4 хвилини).
- Присмачте гриби соєвим соусом, перемішайте та тушкуйте ще 2 хвилини.
- Змішайте жовтки з грибами, додайте майонез та ще раз перемішайте.
- Начиніть яєчні білки грибною масою та подавайте до столу.
Смачного!