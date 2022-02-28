Если остались вареные яйца: готовим салат и фаршированные "лодочки"

28 февраля 2022 , 11:39
Читати новину українською

Сварили много куриных яиц и теперь не знаете, как их съесть? Вот два замечательных рецепта, которые помогут вам справиться с излишком продукта.

Да, вареные куриные яйца можно просто нарезать и смешать с майонезом и зеленым луком. Будет вкусно, но банально. Предлагаем побаловать семью более интересными блюдами.

Читайте также Ап – и готово: три вкусных и быстрых блюда с курицей

Салат из яиц и плавленых сырков

  • Время: 5 минут
  • Порции: 4


Фото Nami-nami

Ингредиенты:
– 6 отварных куриных яиц;
– 3 плавленых сырка;
– 2 зубчика чеснока;
– майонез;
– молотый черный перец.

Приготовление:

  1. Натрите на крупной терке плавленые сырки и очищенные от скорлупы вареные яйца.
  2. Добавьте к ним пропущенный сквозь пресс чеснок.
  3. Приправьте все перцем, заправьте майонезом и перемешайте.
  4. Подавайте салат на хлебе, гренках или со свежим салатом.

Приятного аппетита!

Рецепт яичных "лодочек", фаршированных грибами

  • Время: 20 минут
  • Порции: 20 штук


Фото Times food

Ингредиенты:
– 10 отварных яиц;
– 100 граммов шампиньонов;
– майонез;
– 1 репчатая луковица;
– 1 столовая ложка масла;
– 2 столовые ложки соевого соуса.

Приготовление:

  1. Очищенные от скорлупы яйца разрежьте пополам, выньте из них желтки и разомните вилкой.
  2. Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на растительном масле (3 – 4 минуты).
  3. Грибы мелко нарежбте и обжарьте с луком (3 – 4 минуты).
  4. Приправьте грибы соевым соусом, перемешайте и тушите еще 2 минуты.
  5. Соедините желтки с грибами, добавьте майонез и перемешайте еще раз.
  6. Половинки яичных белков начините грибной массой и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак