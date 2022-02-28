Если остались вареные яйца: готовим салат и фаршированные "лодочки"
28 февраля 2022 , 11:39Читати новину українською
Сварили много куриных яиц и теперь не знаете, как их съесть? Вот два замечательных рецепта, которые помогут вам справиться с излишком продукта.
Да, вареные куриные яйца можно просто нарезать и смешать с майонезом и зеленым луком. Будет вкусно, но банально. Предлагаем побаловать семью более интересными блюдами.
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Салат из яиц и плавленых сырков
- Время: 5 минут
- Порции: 4
Фото Nami-nami
– 6 отварных куриных яиц;
– 3 плавленых сырка;
– 2 зубчика чеснока;
– майонез;
– молотый черный перец.
Приготовление:
- Натрите на крупной терке плавленые сырки и очищенные от скорлупы вареные яйца.
- Добавьте к ним пропущенный сквозь пресс чеснок.
- Приправьте все перцем, заправьте майонезом и перемешайте.
- Подавайте салат на хлебе, гренках или со свежим салатом.
Приятного аппетита!
Рецепт яичных "лодочек", фаршированных грибами
- Время: 20 минут
- Порции: 20 штук
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– 10 отварных яиц;
– 100 граммов шампиньонов;
– майонез;
– 1 репчатая луковица;
– 1 столовая ложка масла;
– 2 столовые ложки соевого соуса.
Приготовление:
- Очищенные от скорлупы яйца разрежьте пополам, выньте из них желтки и разомните вилкой.
- Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на растительном масле (3 – 4 минуты).
- Грибы мелко нарежбте и обжарьте с луком (3 – 4 минуты).
- Приправьте грибы соевым соусом, перемешайте и тушите еще 2 минуты.
- Соедините желтки с грибами, добавьте майонез и перемешайте еще раз.
- Половинки яичных белков начините грибной массой и подавайте к столу.
Приятного аппетита!