Лето – идеальное время для легких и полезных, но все же сытных салатов. Сочетание зелени с хрустящими ингредиентами делает салаты с рукколой просто безумно вкусными. Попробуйте эти рецепты, которые подготовил 24 Канал, они ведь того стоят!
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Салат из рукколы и феты
- Время: 10 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Рукколу тщательно вымойте и выложите в миску.
- Помидоры черри разрежьте пополам.
- Повторите ту же операцию с оливками, сыр фету нарежьте небольшими кубиками.
- Добавьте все ингредиенты в рукколу и семена подсолнечника.
- Заправьте салат оливковым маслом, солью, перцем и лимонным соком.
- Все тщательно перемешайте.
- Перед подачей салат охладите в холодильнике.
Салат с рукколой и грушей
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Особый рецепт / Фото smaker
Приготовление:
- Сначала промойте рукколу, затем ее обсушите.
- На тарелку равномерным слоем разложите зелень.
- Груши помойте. Вымойте и очистите фрукт, нарежьте сыр кубиками.
- Выложите на рукколу. Орехи поджарьте на сухой сковороде.
- Приготовьте соус: соедините все ингредиенты, хорошо перемешайте. Полейте салат.
- Сверху выложите жареные орехи.
- Посыпьте небольшим количеством кунжута по вкусу.
- Салат с рукколой и грушами готов!