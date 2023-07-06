Літо – ідеальна пора для легких і корисних, але все ж ситних салатів. Поєднання зелені з хрусткими інгредієнтами робить салати з руколою просто шалено смачними. Спробуйте ці рецепти, які підготував 24 Канал, адже вони того варті!

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Салат з руколи та фети

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  • Руколу ретельно вимийте і викладіть в миску.
  • Помідори чері розріжте навпіл.
  • Повторіть ту ж операцію з оливками, сир фету наріжте невеликими кубиками.
  • Додайте всі інгредієнти до руколи та насіння соняшнику.
  • Заправте салат оливковою олією, сіллю, перцем і лимонним соком. Все ретельно перемішайте.
  • Перед подачею салат охолодіть в холодильнику.

Салат з руколою і грушею

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Особливий рецепт / Фото smaker

Приготування:

  • Спочатку промийте руколу, а потім її обсушіть.
  • На тарілку рівномірним шаром розкладіть зелень.
  • Груші помийте.
  • Вимийте та очистіть фрукт, сир наріжте кубиками. Викладіть на руколу.
  • Горіхи підсмажте на сухій сковороді.
  • Приготуйте соус: з'єднайте всі інгредієнти і ретельно перемішайте. Полийте салат.
  • Зверху викладіть смажені горіхи.
  • Посипте невеликою кількістю кунжуту до смаку.
  • Салат з руколою і грушами готовий!