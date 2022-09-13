Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський запевняє, що ця страва з селери стане для вас справжнім кулінарним відкриттям.
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Шеф-кухар називає цю страву з селери "різотто" або каша, адже за консистенцією її не відрізнити.
Я знаю, що багато хто не любить цей коренеплід, проте цю страву просто необхідно скуштувати – ніякі "мені не подобається" не приймаються,
– додав Володимир.
Отож, не гаймо часу! Придбайте корінь селери та спробуйте цю оригінальну страву на обід чи вечерю.
Рецепт каші з селери
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Наріжте селеру дрібними та одинаковими кубиками. Аналогічна наріжте й цибулю. Обсмажте цибулю на середньому вогні на олії. Далі додайте нарізану селеру та ще трішки обсмажте.
- Додайте тим'ян і влийте біле вино. Випарте його й влийте бульйон. Присмачте все сіллю та тушкуйте на повільному вогні постійно помішуючи приблизно 12 – 14 хвилин.️ Селера має бути постійно з невеликою кількістю рідини.
- Змішайте вершкове масло та борошно на сковорідці або в сотейнику. За бажанням можна влити ще бульйону та маскарпоне.
- З'єднайте селеру та соус й перемішайте. Спробуйте на сіль і при необхідності доведіть до смаку.
- Наприкінці додайте 30 грамів пармезану та вимішайте кашу.
Смачного!