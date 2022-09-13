Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський запевняє, що ця страва з селери стане для вас справжнім кулінарним відкриттям.

Читайте також Чи можна їсти курятину щодня: розкриваємо переваги та недоліки цього продукту

Шеф-кухар називає цю страву з селери "різотто" або каша, адже за консистенцією її не відрізнити.

Я знаю, що багато хто не любить цей коренеплід, проте цю страву просто необхідно скуштувати – ніякі "мені не подобається" не приймаються,
– додав Володимир.

Отож, не гаймо часу! Придбайте корінь селери та спробуйте цю оригінальну страву на обід чи вечерю.

Рецепт каші з селери

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  • Наріжте селеру дрібними та одинаковими кубиками. Аналогічна наріжте й цибулю. Обсмажте цибулю на середньому вогні на олії. Далі додайте нарізану селеру та ще трішки обсмажте.
  • Додайте тим'ян і влийте біле вино. Випарте його й влийте бульйон. Присмачте все сіллю та тушкуйте на повільному вогні постійно помішуючи приблизно 12 – 14 хвилин.️ Селера має бути постійно з невеликою кількістю рідини.
  • Змішайте вершкове масло та борошно на сковорідці або в сотейнику. За бажанням можна влити ще бульйону та маскарпоне.
  • З'єднайте селеру та соус й перемішайте. Спробуйте на сіль і при необхідності доведіть до смаку.
  • Наприкінці додайте 30 грамів пармезану та вимішайте кашу.

Смачного!