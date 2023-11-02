Этот шаг перед выпеканием обязателен: как приготовить мягкую и ароматную свиную шею

2 ноября 2023, 10:35
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Рrzyslij przepis

Свинина в духовке простое и известное для украинцев блюдо. Однако с ней не все так просто: если совершить несколько ошибок, можно получить крайне неаппетитное мясо.

Если у вас, хотя бы раз в жизни свинина получалась жесткой и сухой, следует воспользоваться проверенным рецептом. Достаточно выполнить одно простое действие перед запеканием, и мясо будет таять во рту.

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Рецепт свиной шеи в духовке

  • Время: 2 часа
  • Порций: 4
Ингредиенты:
750 грамм свиной шеи;
– пол стакана бульона;
– пол килограмма лука;
– 90 миллилитров масла;
– 4 полных столовых ложки муки;
– соль и свежемолотый перец по вкусу.

Приготовление:

  • Очищенную и хорошо обсушенную свиную шейку нарежьте ломтиками по 2 сантиметра.
  • Подготовленное мясо посолите и поперчите с обеих сторон, обваляйте ломтики в муке и стряхните излишки.
  • Лук очистите и нарежьте полукольцами по 2 сантиметра.
  • На разогретую сковороду налейте 3 столовых ложки масла и обжарьте мясо примерно по 3 минуты с каждой стороны.
  • Ломтики выложите в жаропрочную посуду, туда же добавьте лук и обжарьте его.
  • В посуду со свиным горлышком следует добавить обжаренный лук и залить бульоном.
  • Накройте все алюминиевой фольгой, оставив небольшое отверстие для выхода пара.
  • Свиную шейку с луком нужно запекать в разогретой до 180 градусов духовке около 2 часов.
  • Последние 15 минут снимите фольгу, чтобы ломтики мяса и лук подрумянились сверху.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська