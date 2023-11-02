Якщо у вас хоча б раз у житті свинина виходила твердою та сухою, слід скористатися перевіреним рецептом. Досить виконати одну просту дію перед запіканням – і м’ясо буде танути у роті.

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Рецепт свинячої шиї у духовці

  • Час: 2 години
  • Порцій: 4

Приготування:

  • Очищену і добре обсушену свинячу шийку наріжте скибочками по 2 сантиметри.
  • Підготовлене м’ясо посоліть і поперчіть з обох боків, обваляйте скибочки в борошні і струсіть надлишки.
  • Цибулю очистіть і наріжте півкільцями по 2 сантиметри.
  • На розігріту сковороду налийте 3 столові ложки олії і обсмажте м’ясо приблизно по 3 хвилини з кожного боку.
  • Скибочки викладіть в жароміцний посуд, туди ж додайте цибулю і обсмажте її.
  • У посуд зі свинячою шиєю слід додати обсмажену цибулю і залити бульйоном.
  • Накрийте все алюмінієвою фольгою, залишивши невеликий отвір для виходу пари.
  • Свинячу шийку з цибулею потрібно запікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 2 годин.
  • Останні 15 хвилин зніміть фольгу, щоб скибочки м’яса і цибуля підрум’янилися зверху.