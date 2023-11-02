Если у вас, хотя бы раз в жизни свинина получалась жесткой и сухой, следует воспользоваться проверенным рецептом. Достаточно выполнить одно простое действие перед запеканием, и мясо будет таять во рту.
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Рецепт свиной шеи в духовке
- Время: 2 часа
- Порций: 4
Приготовление:
- Очищенную и хорошо обсушенную свиную шейку нарежьте ломтиками по 2 сантиметра.
- Подготовленное мясо посолите и поперчите с обеих сторон, обваляйте ломтики в муке и стряхните излишки.
- Лук очистите и нарежьте полукольцами по 2 сантиметра.
- На разогретую сковороду налейте 3 столовых ложки масла и обжарьте мясо примерно по 3 минуты с каждой стороны.
- Ломтики выложите в жаропрочную посуду, туда же добавьте лук и обжарьте его.
- В посуду со свиным горлышком следует добавить обжаренный лук и залить бульоном.
- Накройте все алюминиевой фольгой, оставив небольшое отверстие для выхода пара.
- Свиную шейку с луком нужно запекать в разогретой до 180 градусов духовке около 2 часов.
- Последние 15 минут снимите фольгу, чтобы ломтики мяса и лук подрумянились сверху.