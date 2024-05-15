Неожиданные способы употребления: можно ли есть сырой кабачок
Источник:Smaker
Кабачок - универсальный овощ, который занимает важное место в кулинарных традициях по всему миру. Иногда возникает вопрос, стоит ли употреблять его сырым.
Сырой кабачок можно есть, это довольно распространено в кулинарии. Он имеет мягкий вкус и хрустящую текстуру, что делает его отличным дополнением к салатам и холодным закускам.
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Что приготовить из сырого кабачка
Сырые кабачки прекрасно подходят для приготовления салатов. Их можно нарезать ломтиками или натереть на терке и смешать с другими овощами. Простая заправка из оливкового масла, лимонного сока, соли и перца поможет подчеркнуть нежный вкус кабачка.
Тонко нарезанные ломтики кабачка можно использовать, как основу для закусок. Например, на них можно положить немного сыра и томат, или использовать как заменитель хлеба в минибутербродах.
Салат из сырого кабачка
- Время: 15 минут
- Порций: 4
– 1 молодой кабачок;
– 50 грамм маслин;
– 100 грамм сыра фета;
– 50 грамм кедровых орехов;
– 2 столовые ложки петрушки;
– 3 столовые ложки оливкового масла;
– 2 столовые ложки лимонного сока;
– щепотка порошка чили;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Цуккини помыть и нарежьте полосками с помощью овощечистки.
- В миске смешайте оливковое масло или лимонный сок со щепоткой чили, затем приправьте солью и перцем.
- Поместите кабачки в маринад и оставьте на 10 минут.
- Тем временем нарежьте кубиками фету и нашинкуйте петрушку.
- Кедровые орехи обжарьте на сухой сковороде до румяности и приятного запаха (если у вас нет кедровых орехов, их можно заменить подсолнечными или тыквенными семечками).
- Выложите кабачки на тарелку, добавить руколу и перемешайте. Добавьте оливки, измельченную фету и посыпьте орехами.