Сирий кабачок можна їсти, це досить поширено в кулінарії. Він має м'який смак і хрустку текстуру, що робить його відмінним доповненням до салатів та холодних закусок.

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Що приготувати з сирого кабачка

Сирі кабачки чудово підходять для приготування салатів. Їх можна нарізати скибочками або натерти на тертці та змішати з іншими овочами. Проста заправка з оливкової олії, лимонного соку, солі та перцю допоможе підкреслити ніжний смак кабачка.

Тонко нарізані скибочки кабачка можна використовувати, як основу для закусок. Наприклад, на них можна покласти трохи сиру і томат, або використати як замінник хліба в мінібутербродах.

Салат з сирого кабачка

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Салат з сирого кабачкаЧудове поєднання / Фото Smaker

Приготування:

  1. Цукіні помити і наріжте смужками за допомогою овочечистки.
  2. У мисці змішайте оливкову олію або лимонний сік із дрібкою чилі, потім приправте сіллю та перцем.
  3. Помістіть кабачки в маринад і залиште на 10 хвилин.
  4. Тим часом наріжте кубиками фету і нашаткуйте петрушку.
  5. Кедрові горіхи обсмажте на сухій сковороді до рум’яності та приємного запаху (якщо у вас немає кедрових горіхів, їх можна замінити соняшниковим або гарбузовим насінням).
  6. Викладіть кабачки на тарілку, додати руколу і перемішайте. Додайте оливки, подрібнену фету і посипте горіхами.