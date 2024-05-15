Сирий кабачок можна їсти, це досить поширено в кулінарії. Він має м'який смак і хрустку текстуру, що робить його відмінним доповненням до салатів та холодних закусок.
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Що приготувати з сирого кабачка
Сирі кабачки чудово підходять для приготування салатів. Їх можна нарізати скибочками або натерти на тертці та змішати з іншими овочами. Проста заправка з оливкової олії, лимонного соку, солі та перцю допоможе підкреслити ніжний смак кабачка.
Тонко нарізані скибочки кабачка можна використовувати, як основу для закусок. Наприклад, на них можна покласти трохи сиру і томат, або використати як замінник хліба в мінібутербродах.
Салат з сирого кабачка
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Чудове поєднання / Фото Smaker
Приготування:
- Цукіні помити і наріжте смужками за допомогою овочечистки.
- У мисці змішайте оливкову олію або лимонний сік із дрібкою чилі, потім приправте сіллю та перцем.
- Помістіть кабачки в маринад і залиште на 10 хвилин.
- Тим часом наріжте кубиками фету і нашаткуйте петрушку.
- Кедрові горіхи обсмажте на сухій сковороді до рум’яності та приємного запаху (якщо у вас немає кедрових горіхів, їх можна замінити соняшниковим або гарбузовим насінням).
- Викладіть кабачки на тарілку, додати руколу і перемішайте. Додайте оливки, подрібнену фету і посипте горіхами.