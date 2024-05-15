Вышиванка испокон веков является символом нашего несокрушимого народа, помогает преодолевать все трудности, а сейчас очаровывает своей красотой и аутентичностью весь мир. К этому невероятному празднику есть особые рецепты, одним из них является салат "Вышиванка".

Интересно Наконец мы этого дождались: как приготовить клубнику в шоколаде

Салат "Вышиванка"

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Почистите огурцы от кожуры, а болгарский перец – от семян, после чего нарежьте все ингредиенты соломкой.
  2. Уложите ингредиенты на тарелку полосами друг за другом.
  3. Верхнюю часть салата украсьте свежими зелеными листьями и нанесите майонез в форме сеточки.
  4. Для придания пикантности в салат при желании можно добавить измельченный чеснок.