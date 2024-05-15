Вышиванка испокон веков является символом нашего несокрушимого народа, помогает преодолевать все трудности, а сейчас очаровывает своей красотой и аутентичностью весь мир. К этому невероятному празднику есть особые рецепты, одним из них является салат "Вышиванка".
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Салат "Вышиванка"
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Почистите огурцы от кожуры, а болгарский перец – от семян, после чего нарежьте все ингредиенты соломкой.
- Уложите ингредиенты на тарелку полосами друг за другом.
- Верхнюю часть салата украсьте свежими зелеными листьями и нанесите майонез в форме сеточки.
- Для придания пикантности в салат при желании можно добавить измельченный чеснок.