Пиво придаст мясу неповторимый вкус и аромат, а также сделает его очень нежным. К маринаду также следует добавить специи и немного сахара.
Стоит попробовать Такой вкуснятины вы еще не пробовали: рецепт маринада для шашлыка из киви
Шашлык на пиве: рецепт приготовления
- Время: 4 часа
- Порций: 6
Приготовление:
- Помойте мясо под проточной водой и нарежьте его кусочками.
- Нарежьте очищенный лук кольцами. Положите кусочки свинины в кастрюлю или пластиковый лоток.
- Добавьте лук и сухие специи, но не солите.
- Накройте крышкой, оставьте мясо в сухом маринаде на 1 час при комнатной температуре.
- После этого залейте свинину пивом, добавьте соли и поставьте мариноваться на 2 – 3 часа в холодильник, а еще лучше – на ночь.
- Когда угли готовы, нанижите шашлык на шампуры, чередуя с луком.
- Выложите шашлык на мангал. В процессе жарки периодически переворачивайте и поливайте мясо маринадом из бутылки. Жарьте ориентировочно 20 – 30 минут.