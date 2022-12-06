Тыква, духовка, блендер, несколько простых манипуляций – и на вашем столе окажется вкусное пюре, которое будет одинаково хорошо смаковать с любыми мясными блюдами. Если у вас есть тыквы, или вы нашли их в магазине – обязательно попробуйте сделать из него пюре.

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Что можно приготовить из тыквенного пюре

Здесь много опций, поэтому вопрос скорее заключается в том, на что вам хватит фантазии. Это прекрасная основа для крема-супа, его можно смаковать с мясом, испечь торт или сделать печенье.

Тыквенное пюре – продукт на все случаи жизни / Фото Canva

Также пюре отлично хранится в замороженном виде, так что не бойтесь делить его на порции и оставлять в морозильной камере.

Как приготовить тыквенное пюре