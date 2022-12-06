Гарбуз, духовка, блендер, кілька простих маніпуляцій – і на вашому столі опиниться смачне пюре, яке однаково добре смакуватиме з будь-якими м'ясними стравами. Якщо у вас ще є гарбузи, або ви знайшли їх у магазині – обов'язково спробуйте зробити з нього пюре.

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Що можна приготувати з гарбузового пюре

Тут є багато опцій, тож питання радше полягає у тому, на що вам вистачить фантазії. Це прекрасна основа для крем-супу, його можна смакувати з м'ясом, спекти торт або зробити печиво.

Гарбузове пюре – продукт на всі випадки життя / Фото Canva

Також пюре чудово зберігається у замороженому вигляді, тож не бійтеся ділити його на порції та залишати у морозильній камері.

Як приготувати гарбузове пюре

  1. Розігріваємо духовку до 180 градусів.
  2. Гарбуз миємо, розрізаємо навпіл та видаляємо насіння. Після цього нарізаємо його скибочками.
  3. Викладаємо шматочки гарбуза на деко та ставимо його у духовку. Запікаємо приблизно 25 хвилин до м'якості гарбуза, час від часу перевіряємо готовність виделкою.
  4. Чистимо гарбуз від шкірки. Перекладаємо його у блендер та збиваємо до однорідного пюре.
  5. Зберігати пюре можна впродовж двох днів, також його можна поділити на порції та заморозити.