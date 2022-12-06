Гарбуз, духовка, блендер, кілька простих маніпуляцій – і на вашому столі опиниться смачне пюре, яке однаково добре смакуватиме з будь-якими м'ясними стравами. Якщо у вас ще є гарбузи, або ви знайшли їх у магазині – обов'язково спробуйте зробити з нього пюре.

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Що можна приготувати з гарбузового пюре

Тут є багато опцій, тож питання радше полягає у тому, на що вам вистачить фантазії. Це прекрасна основа для крем-супу, його можна смакувати з м'ясом, спекти торт або зробити печиво.

Гарбузове пюре – продукт на всі випадки життя / Фото Canva

Також пюре чудово зберігається у замороженому вигляді, тож не бійтеся ділити його на порції та залишати у морозильній камері.

Як приготувати гарбузове пюре