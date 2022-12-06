Это очень легко: делаем пюре из печеной тыквы
Источник:Blendman
Пюре из тыквы может стать отличным гарниром для многих мясных блюд. Его приготовление далеко от сложного, но вкус тыквенного пюре вряд ли кого-то оставит безразличным.
Тыква, духовка, блендер, несколько простых манипуляций – и на вашем столе окажется вкусное пюре, которое будет одинаково хорошо смаковать с любыми мясными блюдами. Если у вас есть тыквы, или вы нашли их в магазине – обязательно попробуйте сделать из него пюре.
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Что можно приготовить из тыквенного пюре
Здесь много опций, поэтому вопрос скорее заключается в том, на что вам хватит фантазии. Это прекрасная основа для крема-супа, его можно смаковать с мясом, испечь торт или сделать печенье.
Тыквенное пюре – продукт на все случаи жизни / Фото Canva
Также пюре отлично хранится в замороженном виде, так что не бойтесь делить его на порции и оставлять в морозильной камере.
Как приготовить тыквенное пюре
- Разогреваем духовку до 180 градусов.
- Тыкву моем, разрезаем пополам и удаляем семена. После этого нарезаем его ломтиками.
- Выкладываем кусочки тыквы на противень и ставим его в духовку. Запекаем примерно 25 минут до мягкости тыквы, иногда проверяем готовность вилкой.
- Чистим тыкву от кожуры. Переводим ее в блендер и взбиваем в однородное пюре.
- Хранить пюре можно в течение двух дней, также его можно разделить на порции и заморозить.