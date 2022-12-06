Это очень легко: делаем пюре из печеной тыквы

6 декабря 2022, 19:49
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Источник:

Blendman

Пюре из тыквы может стать отличным гарниром для многих мясных блюд. Его приготовление далеко от сложного, но вкус тыквенного пюре вряд ли кого-то оставит безразличным.

Тыква, духовка, блендер, несколько простых манипуляций – и на вашем столе окажется вкусное пюре, которое будет одинаково хорошо смаковать с любыми мясными блюдами. Если у вас есть тыквы, или вы нашли их в магазине – обязательно попробуйте сделать из него пюре.

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Что можно приготовить из тыквенного пюре

Здесь много опций, поэтому вопрос скорее заключается в том, на что вам хватит фантазии. Это прекрасная основа для крема-супа, его можно смаковать с мясом, испечь торт или сделать печенье.

Тыквенное пюре – продукт на все случаи жизни / Фото Canva

Также пюре отлично хранится в замороженном виде, так что не бойтесь делить его на порции и оставлять в морозильной камере.

Как приготовить тыквенное пюре

  1. Разогреваем духовку до 180 градусов.
  2. Тыкву моем, разрезаем пополам и удаляем семена. После этого нарезаем его ломтиками.
  3. Выкладываем кусочки тыквы на противень и ставим его в духовку. Запекаем примерно 25 минут до мягкости тыквы, иногда проверяем готовность вилкой.
  4. Чистим тыкву от кожуры. Переводим ее в блендер и взбиваем в однородное пюре.
  5. Хранить пюре можно в течение двух дней, также его можно разделить на порции и заморозить.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська