Оригинальное сочетание с нетипичной заправкой: салат из зеленых помидоров

Зеленые помидоры – это плоды, которые хозяйки обычно не знают, куда девать. Приготовьте особую закуску и насладитесь оригинальным и нетипичным вкусом.

Салат из зеленых помидоров – питательная и аппетитная закуска. Это блюдо будет особенно смаковать с картофелем и жареным мясом.

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Рецепт салата из зеленых помидоров.

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Просто и аппетитно / Фото unsplash

Ингредиенты

2 килограмма зеленых помидоров;

– 1 морковь;

– 2 лука;

– 10 – 12 зубчиков чеснока;

– 4 лавровых листа;

– 7 – 8 горошин черного перца;

– 1 болгарский перец;

– пол перца чили;

– пучок петрушки;

– пучок укропа;

– 60 миллилитров уксуса;

– 80 миллилитров масла;

– 2 чайные ложки сахара;

– 3 чайные ложки соли.

Приготовление:

Тщательно вымойте помидоры и разделите их на 6 – 8 одинаковых частиц.

Очистите лук, морковь, чеснок и болгарский перец от семян.

Лук нарежьте на полкольца среднего размера, а морковь – соломкой.

Нарежьте чеснок тоненькими слайсами, а болгарский перец – соломкой.

Половинку перца чили также измельчите ножом.

Зелень промойте под проточной водой и нашинкуйте.

В глубокой емкости подключите все ингредиенты.

Добавьте специи, растительное масло и тщательно перемешайте.

Поместите в холодильник минимум на 10 часов и вкушайте.

Если хотите сохранить этот салат на зиму, разложите его в чистые и предварительно стерилизованные банки и закупорьте.