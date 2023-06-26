Оригинальное сочетание с нетипичной заправкой: салат из зеленых помидоров
26 июня 2023, 18:22Читати новину українською
Источник:food obozrevatel
Зеленые помидоры – это плоды, которые хозяйки обычно не знают, куда девать. Приготовьте особую закуску и насладитесь оригинальным и нетипичным вкусом.
Салат из зеленых помидоров – питательная и аппетитная закуска. Это блюдо будет особенно смаковать с картофелем и жареным мясом.
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Рецепт салата из зеленых помидоров.
- Время: 1 час
- Порций: 6
Просто и аппетитно / Фото unsplashИнгредиенты:
– 2 килограмма зеленых помидоров;
– 1 морковь;
– 2 лука;
– 10 – 12 зубчиков чеснока;
– 4 лавровых листа;
– 7 – 8 горошин черного перца;
– 1 болгарский перец;
– пол перца чили;
– пучок петрушки;
– пучок укропа;
– 60 миллилитров уксуса;
– 80 миллилитров масла;
– 2 чайные ложки сахара;
– 3 чайные ложки соли.
Приготовление:
- Тщательно вымойте помидоры и разделите их на 6 – 8 одинаковых частиц.
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Очистите лук, морковь, чеснок и болгарский перец от семян.
- Лук нарежьте на полкольца среднего размера, а морковь – соломкой.
- Нарежьте чеснок тоненькими слайсами, а болгарский перец – соломкой.
- Половинку перца чили также измельчите ножом.
- Зелень промойте под проточной водой и нашинкуйте.
- В глубокой емкости подключите все ингредиенты.
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Добавьте специи, растительное масло и тщательно перемешайте.
- Поместите в холодильник минимум на 10 часов и вкушайте.
- Если хотите сохранить этот салат на зиму, разложите его в чистые и предварительно стерилизованные банки и закупорьте.