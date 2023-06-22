Этот компот всегда получается вкусным, хотя состоит из двух ингредиентов. Все, что вам понадобится – это банка, клубника и сахар.
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Рецепт клубничного компота
- Время: 60 минут
- Порций: 2
Сладкий напиток / Фото przyslij przepis
Приготовление:
- Вымойте клубнику и удалите плодоножки. Обязательно делайте это в таком порядке, в противном случае ягода "наберет" много воды.
- Подготовьте банки и крышки. Они должны быть идеально чистыми, желательно ошпаренными кипятком. Используйте только неповрежденные банки и крышки.
- Равномерно распределите клубнику по банкам.
- Вскипятите воду с сахаром и залейте клубнику.
- Сразу закройте банки.
- Дно кастрюли выстелите кухонным полотенцем и расставьте банки. Залейте холодной водой на 1/2 высоты и пастеризуйте на медленном огне около 15 минут.
- Снимите с огня и оставьте в воде до охлаждения, затем переверните вверх дном на несколько часов.
Совет
Количество сахара можно увеличить или убавить по вкусу. Помните, что консервы с небольшим количеством сахара могут испортиться.
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