Этот компот всегда получается вкусным, хотя состоит из двух ингредиентов. Все, что вам понадобится – это банка, клубника и сахар.

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Рецепт клубничного компота

  • Время: 60 минут
  • Порций: 2

Сладкий напиток​ / Фото przyslij przepis

Приготовление:

  • Вымойте клубнику и удалите плодоножки. Обязательно делайте это в таком порядке, в противном случае ягода "наберет" много воды.
  • Подготовьте банки и крышки. Они должны быть идеально чистыми, желательно ошпаренными кипятком. Используйте только неповрежденные банки и крышки.
  • Равномерно распределите клубнику по банкам.
  • Вскипятите воду с сахаром и залейте клубнику.
  • Сразу закройте банки.
  • Дно кастрюли выстелите кухонным полотенцем и расставьте банки. Залейте холодной водой на 1/2 высоты и пастеризуйте на медленном огне около 15 минут.
  • Снимите с огня и оставьте в воде до охлаждения, затем переверните вверх дном на несколько часов.

Совет

Количество сахара можно увеличить или убавить по вкусу. Помните, что консервы с небольшим количеством сахара могут испортиться.

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