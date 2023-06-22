Этот компот всегда получается вкусным, хотя состоит из двух ингредиентов. Все, что вам понадобится – это банка, клубника и сахар.

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Рецепт клубничного компота

Время : 60 минут

: 60 минут Порций: 2

Сладкий напиток​ / Фото przyslij przepis

Ингредиенты:

– 500 грамм клубники;

– 3 стакана воды;

– 1 стакан сахара.

Приготовление:

Вымойте клубнику и удалите плодоножки. Обязательно делайте это в таком порядке, в противном случае ягода "наберет" много воды.

Подготовьте банки и крышки. Они должны быть идеально чистыми, желательно ошпаренными кипятком. Используйте только неповрежденные банки и крышки.

Равномерно распределите клубнику по банкам.

Вскипятите воду с сахаром и залейте клубнику.

Сразу закройте банки.

Дно кастрюли выстелите кухонным полотенцем и расставьте банки. Залейте холодной водой на 1/2 высоты и пастеризуйте на медленном огне около 15 минут.

Снимите с огня и оставьте в воде до охлаждения, затем переверните вверх дном на несколько часов.

Совет

Количество сахара можно увеличить или убавить по вкусу. Помните, что консервы с небольшим количеством сахара могут испортиться.

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