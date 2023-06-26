Тщательно вымойте помидоры и разделите их на 6 – 8 одинаковых частиц.

Тщательно вымойте помидоры и разделите их на 6 – 8 одинаковых частиц.

Тщательно вымойте помидоры и разделите их на 6 – 8 одинаковых частиц.

Поместите в холодильник минимум на 10 часов и вкушайте.

Поместите в холодильник минимум на 10 часов и вкушайте.

Поместите в холодильник минимум на 10 часов и вкушайте.