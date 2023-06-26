Салат из зеленых помидоров – питательная и аппетитная закуска. Это блюдо будет особенно смаковать с картофелем и жареным мясом.

Интересно В чем секрет популярности наггетсов и как через несколько минут их "Легко!" подать на стол

Рецепт салата из зеленых помидоров.

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Просто и аппетитно / Фото unsplash

Приготовление:

  • Тщательно вымойте помидоры и разделите их на 6 – 8 одинаковых частиц.
  • Очистите лук, морковь, чеснок и болгарский перец от семян.
  • Лук нарежьте на полкольца среднего размера, а морковь – соломкой.
  • Нарежьте чеснок тоненькими слайсами, а болгарский перец – соломкой.
  • Половинку перца чили также измельчите ножом.
  • Зелень промойте под проточной водой и нашинкуйте.
  • В глубокой емкости подключите все ингредиенты.
  • Добавьте специи, растительное масло и тщательно перемешайте.
  • Поместите в холодильник минимум на 10 часов и вкушайте.
  • Если хотите сохранить этот салат на зиму, разложите его в чистые и предварительно стерилизованные банки и закупорьте.