В подборке десертов кондитера есть разные варианты рецептов от простых и быстрых, к более сложным и с длительным временем приготовления. Мы уверены, что вы найдете то десерт, который придется вам по вкусу и не займет много времени для приготовления.

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Рецепт "Плавучий остров"

  • Время: 14 часов
  • Порции: 2 – 4

десерт
Десерт "Плавучий остров" / Фото Лизы Глинской

Приготовление:

  1. Для приготовления крема смешайте желтки с сахаром. Добавьте молоко, ваниль и сливки и перемешайте.
  2. На маленьком огне, при постоянном помешивании доведите крем до 82 – 83 градусов. Не доводите крем до кипения.
  3. Процедите крем, накройте слоем пищевой пленки и отправьте в холодильник на 8 – 10 часов.
  4. Смешайте цедру, сахар, белок и лимонный сок.
  5. Отправьте смесь на водяную баню. При постоянном помешивании доведите крем до 60 – 62 градусов.
  6. Процедите массу через сито.
  7. Взбейте массу до устойчивых пиков.
  8. Собираем десерт: выложите на тарелку крем англез, дальше швейцарскую меренгу.
  9. Обожгите меренгу кулинарной горелкой.
  10. Украсьте десерт ягодами и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Рецепт рисового пудинга

  • Время: 14 часов
  • Порции: 6 – 8

пудинг
Пудинг / Фото Лизы Глинской

Приготовление:

  1. Залейте рис водой, посолите и варите на слабом огне до готовности.
  2. Для приготовления крема смешайте желтки с сахаром. Добавьте молоко, ваниль и сливки и перемешайте.
  3. На маленьком огне, при постоянном помешивании доведите крем до 82 – 83 градусов. Не доводите крем до кипения.
  4. Процедите крем, накройте слоем пищевой пленки и отправьте в холодильник на 8 – 10 часов.
  5. Для приготовления карамели растопите сахар в кастрюле с толстым дном. Параллельно в отдельном сосуде прогрейте сливки.
  6. Снимите кастрюлю с растопленным сахаром с огня. Тонкой струйкой, при постоянном помешивании влейте теплые сливки в карамель.
  7. Добавьте соль и холодные кубики сливочного масла. Взбейте массу блендером.
  8. Отправьте карамель в холодильник на 60 минут.
  9. Соберите десерт в стаканах: поочередно выложите пудинг и карамель. Приятного аппетита!

Рецепт бретонского сабле с апельсином

  • Время: 2 – 3 часа
  • Порции: 8 – 10

сабле
Сабле / Фото Лизы Глинской

Приготовление:

  1. Взбейте сливочное масло до пышности. Добавьте желтки и сахар и перемешайте.
  2. Соедините цедру с мукой, добавьте разрыхлитель и соль и перемешайте.
  3. Соедините обе массы и замесите тесто.
  4. Раскатайте тесто между двумя слоями пергамента и отправьте в холодильник на 1 – 2 часа охладиться.
  5. Разогрейте духовку до 165 градусов с конвекцией.
  6. Вырежьте сабле с помощью металлических форм и в них отправьте печенье на противень. Выпекайте сабле 15 – 18 минут.
  7. Достаньте сабле из форм и охладите. Приятного аппетита!

Рецепт яблочного тарта татэн

  • Время: 2 часа
  • Порции: 4 – 6

тарт
Тарт татэн / Фото Лизы Глинской

Приготовление:

  1. Смешайте муку с разрыхлителем, посолите и натрите масло на крупной терке.
  2. Перемешайте массу до крошки.
  3. Смешайте желток с сахаром и добавьте к муке. Замесите тесто.
  4. Раскатайте тесто кругом диаметром 22 сантиметра между двумя слоями пергамента. Отправьте тесто в холодильник на 20 – 30 минут охладиться.
  5. Растопите сахар в карамели. Перелейте его в пергамент.
  6. Яблоки очистите от кожуры и удалите сердцевины. Разрежьте их на четыре части.
  7. Охлажденную карамель измельчите блендером в крошку.
  8. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  9. На дно круглой формы выложите пергамент для выпекания.
  10. Высыпьте половину измельченной карамели.
  11. Выложите на карамель яблоки, снова посыпьте крошкой и накройте тестом.
  12. Выпекайте тарт 30 – 40 минут.
  13. Готовый горячий пирог переверните и подавайте к столу. Приятного аппетита!