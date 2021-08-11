В подборке десертов кондитера есть разные варианты рецептов от простых и быстрых, к более сложным и с длительным временем приготовления. Мы уверены, что вы найдете то десерт, который придется вам по вкусу и не займет много времени для приготовления.

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Рецепт "Плавучий остров"

Время : 14 часов

: 14 часов Порции: 2 – 4



Десерт "Плавучий остров" / Фото Лизы Глинской

Ингредиенты для крема англез:

– 300 мл сливок жирностью от 30 – 33%;

– 300 мл молока

– ½ стручка ванили или ванильный сахар;

– 100 г желтков;

– 40 г сахара,

Для швейцарской меренги:

– 150 г белка;

– 100 г сахара;

– цедра одного лимона;

– 1 ч. л. лимонного сока.

Приготовление:

Для приготовления крема смешайте желтки с сахаром. Добавьте молоко, ваниль и сливки и перемешайте. На маленьком огне, при постоянном помешивании доведите крем до 82 – 83 градусов. Не доводите крем до кипения. Процедите крем, накройте слоем пищевой пленки и отправьте в холодильник на 8 – 10 часов. Смешайте цедру, сахар, белок и лимонный сок. Отправьте смесь на водяную баню. При постоянном помешивании доведите крем до 60 – 62 градусов. Процедите массу через сито. Взбейте массу до устойчивых пиков. Собираем десерт: выложите на тарелку крем англез, дальше швейцарскую меренгу. Обожгите меренгу кулинарной горелкой. Украсьте десерт ягодами и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Рецепт рисового пудинга

Время : 14 часов

: 14 часов Порции: 6 – 8



Пудинг / Фото Лизы Глинской

Ингредиенты для пудинга:

– 200 г риса;

– 400 мл воды;

– соль.

Для крема англез:

– 300 мл сливок жирностью от 30 – 33%;

– 300 мл молока

– ½ стручка ванили или ванильный сахар;

– 100 г желтков;

– 40 г сахара,

Для соленой карамели:

– 100 г сахара;

– 120 мл сливок;

– 30 г сливочного масла;

– соль.

Приготовление:

Залейте рис водой, посолите и варите на слабом огне до готовности. Для приготовления крема смешайте желтки с сахаром. Добавьте молоко, ваниль и сливки и перемешайте. На маленьком огне, при постоянном помешивании доведите крем до 82 – 83 градусов. Не доводите крем до кипения. Процедите крем, накройте слоем пищевой пленки и отправьте в холодильник на 8 – 10 часов. Для приготовления карамели растопите сахар в кастрюле с толстым дном. Параллельно в отдельном сосуде прогрейте сливки. Снимите кастрюлю с растопленным сахаром с огня. Тонкой струйкой, при постоянном помешивании влейте теплые сливки в карамель. Добавьте соль и холодные кубики сливочного масла. Взбейте массу блендером. Отправьте карамель в холодильник на 60 минут. Соберите десерт в стаканах: поочередно выложите пудинг и карамель. Приятного аппетита!

Рецепт бретонского сабле с апельсином

Время : 2 – 3 часа

: 2 – 3 часа Порции: 8 – 10



Сабле / Фото Лизы Глинской

Ингредиенты:

– 250 г муки;

– 160 г сливочного масла;

– 150 г сахара;

– 80 г желтков;

– 6 г разрыхлителя;

– цедра одного апельсина;

– соль.

Приготовление:

Взбейте сливочное масло до пышности. Добавьте желтки и сахар и перемешайте. Соедините цедру с мукой, добавьте разрыхлитель и соль и перемешайте. Соедините обе массы и замесите тесто. Раскатайте тесто между двумя слоями пергамента и отправьте в холодильник на 1 – 2 часа охладиться. Разогрейте духовку до 165 градусов с конвекцией. Вырежьте сабле с помощью металлических форм и в них отправьте печенье на противень. Выпекайте сабле 15 – 18 минут. Достаньте сабле из форм и охладите. Приятного аппетита!

Рецепт яблочного тарта татэн

Время : 2 часа

: 2 часа Порции: 4 – 6



Тарт татэн / Фото Лизы Глинской

Ингредиенты:

– 150 г муки;

– 130 г замороженного сливочного масла;

– 40 г сахара,

– 40 г желтков;

– 2 г разрыхлителя;

– 1 г соли.

Для начинки:

– 4 – 5 яблок;

– 150 г сахара;

– ваниль.

Приготовление: