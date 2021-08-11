В подборке десертов кондитера есть разные варианты рецептов от простых и быстрых, к более сложным и с длительным временем приготовления. Мы уверены, что вы найдете то десерт, который придется вам по вкусу и не займет много времени для приготовления.
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Рецепт "Плавучий остров"
- Время: 14 часов
- Порции: 2 – 4
Десерт "Плавучий остров" / Фото Лизы Глинской
Приготовление:
- Для приготовления крема смешайте желтки с сахаром. Добавьте молоко, ваниль и сливки и перемешайте.
- На маленьком огне, при постоянном помешивании доведите крем до 82 – 83 градусов. Не доводите крем до кипения.
- Процедите крем, накройте слоем пищевой пленки и отправьте в холодильник на 8 – 10 часов.
- Смешайте цедру, сахар, белок и лимонный сок.
- Отправьте смесь на водяную баню. При постоянном помешивании доведите крем до 60 – 62 градусов.
- Процедите массу через сито.
- Взбейте массу до устойчивых пиков.
- Собираем десерт: выложите на тарелку крем англез, дальше швейцарскую меренгу.
- Обожгите меренгу кулинарной горелкой.
- Украсьте десерт ягодами и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Рецепт рисового пудинга
- Время: 14 часов
- Порции: 6 – 8
Пудинг / Фото Лизы Глинской
Приготовление:
- Залейте рис водой, посолите и варите на слабом огне до готовности.
- Для приготовления крема смешайте желтки с сахаром. Добавьте молоко, ваниль и сливки и перемешайте.
- На маленьком огне, при постоянном помешивании доведите крем до 82 – 83 градусов. Не доводите крем до кипения.
- Процедите крем, накройте слоем пищевой пленки и отправьте в холодильник на 8 – 10 часов.
- Для приготовления карамели растопите сахар в кастрюле с толстым дном. Параллельно в отдельном сосуде прогрейте сливки.
- Снимите кастрюлю с растопленным сахаром с огня. Тонкой струйкой, при постоянном помешивании влейте теплые сливки в карамель.
- Добавьте соль и холодные кубики сливочного масла. Взбейте массу блендером.
- Отправьте карамель в холодильник на 60 минут.
- Соберите десерт в стаканах: поочередно выложите пудинг и карамель. Приятного аппетита!
Рецепт бретонского сабле с апельсином
- Время: 2 – 3 часа
- Порции: 8 – 10
Сабле / Фото Лизы Глинской
Приготовление:
- Взбейте сливочное масло до пышности. Добавьте желтки и сахар и перемешайте.
- Соедините цедру с мукой, добавьте разрыхлитель и соль и перемешайте.
- Соедините обе массы и замесите тесто.
- Раскатайте тесто между двумя слоями пергамента и отправьте в холодильник на 1 – 2 часа охладиться.
- Разогрейте духовку до 165 градусов с конвекцией.
- Вырежьте сабле с помощью металлических форм и в них отправьте печенье на противень. Выпекайте сабле 15 – 18 минут.
- Достаньте сабле из форм и охладите. Приятного аппетита!
Рецепт яблочного тарта татэн
- Время: 2 часа
- Порции: 4 – 6
Тарт татэн / Фото Лизы Глинской
Приготовление:
- Смешайте муку с разрыхлителем, посолите и натрите масло на крупной терке.
- Перемешайте массу до крошки.
- Смешайте желток с сахаром и добавьте к муке. Замесите тесто.
- Раскатайте тесто кругом диаметром 22 сантиметра между двумя слоями пергамента. Отправьте тесто в холодильник на 20 – 30 минут охладиться.
- Растопите сахар в карамели. Перелейте его в пергамент.
- Яблоки очистите от кожуры и удалите сердцевины. Разрежьте их на четыре части.
- Охлажденную карамель измельчите блендером в крошку.
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- На дно круглой формы выложите пергамент для выпекания.
- Высыпьте половину измельченной карамели.
- Выложите на карамель яблоки, снова посыпьте крошкой и накройте тестом.
- Выпекайте тарт 30 – 40 минут.
- Готовый горячий пирог переверните и подавайте к столу. Приятного аппетита!