У підбірці десертів кондитерки є різні варіанти рецептів: від простих і швидких, до складніших та з довшим часом приготування. Ми впевнені, що ви знайдете той десерт, який прийде вам до смаку та не займе багато часу на приготування.

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Рецепт "Плавучий острів"

Час: 14 годин

14 годин Порції: 2 – 4



Десерт "Плавучий острів" / Фото Лізи Глінської

Інгредієнти для крему англез:

– 300 мл вершків жирністю від 30 – 33%;

– 300 мл молока;

– ½ стручка ванілі або ванільний цукор;

– 100 г жовтків;

– 40 г цукру;

Для швейцарської меренги:

– 150 г білка;

– 100 г цукру;

– цедра одного лимона;

– 1 ч. л. лимонного соку.

Приготування:

Для приготування крему змішайте жовтки з цукром. Додайте молоко, ваніль та вершки і перемішайте. На маленькому вогні, при постійному помішуванні доведіть крем до 82 – 83 градусів. Не доводьте крем до кипіння. Процідіть крем, накрийте шаром харчової плівки та відправте в холодильник на 8 – 10 годин. Змішайте цедру, цукор, білок та лимонний сік. Відправте суміш на водяну баню. При постійному помішуванні доведіть крем до 60 – 62 градусів. Процідіть масу через сито. Збийте масу до стійких піків. Збираємо десерт: викладіть на тарілку крем англез, ладі швейцарську меренгу. Обпаліть меренгу кулінарним пальником. Прикрасьте десерт ягодами та подавайте до столу. Смачного!

Рецепт рисового пудингу

Час: 14 годин

14 годин Порції: 6 – 8



Пудинг / Фото Лізи Глінської

Інгредієнти для пудингу:

– 200 г рису;

– 400 мл води;

– сіль.

Для крему англез:

– 300 мл вершків жирністю від 30 – 33%;

– 300 мл молока;

– ½ стручка ванілі або ванільний цукор;

– 100 г жовтків;

– 40 г цукру;

Для соленої карамелі:

– 100 г цукру;

– 120 мл вершків;

– 30 г вершкового масла;

– сіль.

Приготування:

Залийте рис водою, посоліть та варіть на слабкому вогні до готовності. Для приготування крему змішайте жовтки з цукром. Додайте молоко, ваніль та вершки і перемішайте. На маленькому вогні, при постійному помішуванні доведіть крем до 82 – 83 градусів. Не доводьте крем до кипіння. Процідіть крем, накрийте шаром харчової плівки та відправте в холодильник на 8 – 10 годин. Для приготування карамелі розтопіть цукор в каструлі з товстим дном. Паралельно в окремій посудині прогрійте вершки. Зніміть каструлю з розтопленим цукром з вогню. Тонкою цівкою, при постійному помішуванні влий теплі вершки в карамель. Додайте сіль та холодні кубики вершкового масла. Перебийте масу блендером. Відправте карамель в холодильник на 60 хвилин. Зберіть десерт в склянках: по черзі викладіть пудинг та карамель. Смачного!

Рецепт бретонського сабле з апельсином

Час: 2 – 3 години

2 – 3 години Порції: 8 – 10



Сабле / Фото Лізи Глінської

Інгредієнти:

– 250 г борошна;

– 160 г вершкового масла;

– 150 г цукру;

– 80 г жовтків;

– 6 г розпушувача;

– цедра одного апельсина;

– сіль.

Приготування:

Збийте вершкове масло до пишності. Додайте жовтки та цукор і перемішайте. З'єднайте цедру з борошном, додайте розпушувач та сіль і перемішайте. З'єднайте обидві маси та замісіть тісто. Розкачайте тісто між двома шарами пергаменту та відправте в холодильник на 1 – 2 години охолодитися. Розігрійте духовку до 165 градусів з конвекцією. Виріжте сабле за допомогою металевих форм та в них відправте печиво на деко. Випікайте сабле 15 – 18 хвилин. Дістаньте сабле з форм та охолодіть.Смачного!

Рецепт яблучного тарт татену

Час: 2 години

2 години Порції: 4 – 6



Тарт татен / Фото Лізи Глінської

Інгредієнти:

– 150 г борошна;

– 130 г замороженого вершкового масла;

– 40 г цукру;

– 40 г жовтків;

– 2 г розпушувача;

– 1 г солі.

Для начинки:

– 4 – 5 яблук;

– 150 г цукру;

– ваніль.

Приготування: