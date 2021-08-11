Что приготовить из оставшихся желтков: рецепты сабле, пудинга, тарта татэн и плавучего острова

У каждой хозяйки после приготовления определенных десертов на яичных белках, оставляются желтки. Что с ними делать, куда их использовать? Талантливая украинская кондитер Лиза Глинская подготовила для таких случаев 4 варианта десертов на любой вкус на яичных желтках.

В подборке десертов кондитера есть разные варианты рецептов от простых и быстрых, к более сложным и с длительным временем приготовления. Мы уверены, что вы найдете то десерт, который придется вам по вкусу и не займет много времени для приготовления.

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Рецепт "Плавучий остров"

Время : 14 часов

: 14 часов Порции: 2 – 4



Десерт "Плавучий остров" / Фото Лизы Глинской

Приготовление:

Для приготовления крема смешайте желтки с сахаром. Добавьте молоко, ваниль и сливки и перемешайте. На маленьком огне, при постоянном помешивании доведите крем до 82 – 83 градусов. Не доводите крем до кипения. Процедите крем, накройте слоем пищевой пленки и отправьте в холодильник на 8 – 10 часов. Смешайте цедру, сахар, белок и лимонный сок. Отправьте смесь на водяную баню. При постоянном помешивании доведите крем до 60 – 62 градусов. Процедите массу через сито. Взбейте массу до устойчивых пиков. Собираем десерт: выложите на тарелку крем англез, дальше швейцарскую меренгу. Обожгите меренгу кулинарной горелкой. Украсьте десерт ягодами и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Рецепт рисового пудинга

Время : 14 часов

: 14 часов Порции: 6 – 8

– 300 мл сливок жирностью от 30 – 33%;– 300 мл молока– ½ стручка ванили или ванильный сахар;– 100 г желтков;– 40 г сахара,– 150 г белка;– 100 г сахара;– цедра одного лимона;– 1 ч. л. лимонного сока.



Пудинг / Фото Лизы Глинской

Приготовление:

Залейте рис водой, посолите и варите на слабом огне до готовности. Для приготовления крема смешайте желтки с сахаром. Добавьте молоко, ваниль и сливки и перемешайте. На маленьком огне, при постоянном помешивании доведите крем до 82 – 83 градусов. Не доводите крем до кипения. Процедите крем, накройте слоем пищевой пленки и отправьте в холодильник на 8 – 10 часов. Для приготовления карамели растопите сахар в кастрюле с толстым дном. Параллельно в отдельном сосуде прогрейте сливки. Снимите кастрюлю с растопленным сахаром с огня. Тонкой струйкой, при постоянном помешивании влейте теплые сливки в карамель. Добавьте соль и холодные кубики сливочного масла. Взбейте массу блендером. Отправьте карамель в холодильник на 60 минут. Соберите десерт в стаканах: поочередно выложите пудинг и карамель. Приятного аппетита!

Рецепт бретонского сабле с апельсином

Время : 2 – 3 часа

: 2 – 3 часа Порции: 8 – 10

– 200 г риса;– 400 мл воды;– соль.– 300 мл сливок жирностью от 30 – 33%;– 300 мл молока– ½ стручка ванили или ванильный сахар;– 100 г желтков;– 40 г сахара,– 100 г сахара;– 120 мл сливок;– 30 г сливочного масла;– соль.



Сабле / Фото Лизы Глинской

Приготовление:

Взбейте сливочное масло до пышности. Добавьте желтки и сахар и перемешайте. Соедините цедру с мукой, добавьте разрыхлитель и соль и перемешайте. Соедините обе массы и замесите тесто. Раскатайте тесто между двумя слоями пергамента и отправьте в холодильник на 1 – 2 часа охладиться. Разогрейте духовку до 165 градусов с конвекцией. Вырежьте сабле с помощью металлических форм и в них отправьте печенье на противень. Выпекайте сабле 15 – 18 минут. Достаньте сабле из форм и охладите. Приятного аппетита!

Рецепт яблочного тарта татэн

Время : 2 часа

: 2 часа Порции: 4 – 6

– 250 г муки;– 160 г сливочного масла;– 150 г сахара;– 80 г желтков;– 6 г разрыхлителя;– цедра одного апельсина;– соль.



Тарт татэн / Фото Лизы Глинской

Приготовление:

Смешайте муку с разрыхлителем, посолите и натрите масло на крупной терке. Перемешайте массу до крошки. Смешайте желток с сахаром и добавьте к муке. Замесите тесто. Раскатайте тесто кругом диаметром 22 сантиметра между двумя слоями пергамента. Отправьте тесто в холодильник на 20 – 30 минут охладиться. Растопите сахар в карамели. Перелейте его в пергамент. Яблоки очистите от кожуры и удалите сердцевины. Разрежьте их на четыре части. Охлажденную карамель измельчите блендером в крошку. Разогрейте духовку до 180 градусов. На дно круглой формы выложите пергамент для выпекания. Высыпьте половину измельченной карамели. Выложите на карамель яблоки, снова посыпьте крошкой и накройте тестом. Выпекайте тарт 30 – 40 минут. Готовый горячий пирог переверните и подавайте к столу. Приятного аппетита!

– 150 г муки;– 130 г замороженного сливочного масла;– 40 г сахара,– 40 г желтков;– 2 г разрыхлителя;– 1 г соли.– 4 – 5 яблок;– 150 г сахара;– ваниль.