Комбинация кислости лимона и сладости черники – это то, что вы просто обязаны попробовать. Если же к вам пришли гости, то будьте готовы делиться рецептом.

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Рецепт лимонно-черничного пирога

Время: 1 час 20 минут

Порций: 8

Ингредиенты: – 200 граммов мягкого сливочного масла;

– 175 граммов сахарной пудры;

– сок 3 лимонов и цедра 2 лимонов;

– 3 яйца;

– 200 граммов муки;

– 2 чайные ложки разрыхлителя;

– 50 граммов молотого миндаля;

– щепотка соли;

– 2 столовые ложки молока;

– 150 граммов свежей черники;

– 4 столовые ложки сахара.

Приготовление:

Духовку разогреваем до 180 градусов. Форму застилаем пергаментом и смазываем маслом. Взбиваем масло с сахаром до пышной массы. Добавляем цедру лимона. Взбиваем яйца и постепенно добавляем в массу. В миску просеиваем муку и разрыхлитель. Добавляем молотый миндаль, соль, молоко и сок 1 лимона. Снова перемешиваем на медленной скорости до получения однородной массы. Треть смеси ложкой выкладываем в форму, разравниваем и посыпаем третью часть черники. Повторяем так еще два раза. Выпекаем примерно 1 час, после приготовления даем 10 минут на охлаждение. Лимонный сок, который остался, смешиваем с сахаром и сбрызгиваем пирог.

Приятного аппетита!

Это настоящий хит: салат из огурцов за считанные минуты.