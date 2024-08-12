Комбинация кислости лимона и сладости черники – это то, что вы просто обязаны попробовать. Если же к вам пришли гости, то будьте готовы делиться рецептом.
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Рецепт лимонно-черничного пирога
Время: 1 час 20 минут
Порций: 8
Приготовление:
- Духовку разогреваем до 180 градусов. Форму застилаем пергаментом и смазываем маслом.
- Взбиваем масло с сахаром до пышной массы. Добавляем цедру лимона.
- Взбиваем яйца и постепенно добавляем в массу.
- В миску просеиваем муку и разрыхлитель. Добавляем молотый миндаль, соль, молоко и сок 1 лимона. Снова перемешиваем на медленной скорости до получения однородной массы.
- Треть смеси ложкой выкладываем в форму, разравниваем и посыпаем третью часть черники. Повторяем так еще два раза.
- Выпекаем примерно 1 час, после приготовления даем 10 минут на охлаждение.
- Лимонный сок, который остался, смешиваем с сахаром и сбрызгиваем пирог.
Приятного аппетита!