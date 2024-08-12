Комбинация кислости лимона и сладости черники – это то, что вы просто обязаны попробовать. Если же к вам пришли гости, то будьте готовы делиться рецептом.

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Рецепт лимонно-черничного пирога

Время: 1 час 20 минут

Порций: 8

Приготовление:

  1. Духовку разогреваем до 180 градусов. Форму застилаем пергаментом и смазываем маслом.
  2. Взбиваем масло с сахаром до пышной массы. Добавляем цедру лимона.
  3. Взбиваем яйца и постепенно добавляем в массу.
  4. В миску просеиваем муку и разрыхлитель. Добавляем молотый миндаль, соль, молоко и сок 1 лимона. Снова перемешиваем на медленной скорости до получения однородной массы.
  5. Треть смеси ложкой выкладываем в форму, разравниваем и посыпаем третью часть черники. Повторяем так еще два раза.
  6. Выпекаем примерно 1 час, после приготовления даем 10 минут на охлаждение.
  7. Лимонный сок, который остался, смешиваем с сахаром и сбрызгиваем пирог.

Приятного аппетита!