Все, что вам нужно – это лишь смешать простые ингредиенты. Этот салат точно дополнит любое блюдо, но особенно ярко он будет сочетаться с мясом.

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Рецепт быстрого салата из огурцов

Время: 10 минут

Порций: 2

Приготовление:

  1. Огурцы чистим и нарезаем тоненькими кольцами. Выкладываем в сито, солим. Оставляем на несколько минут.
  2. Лук нарезаем полукольцами. Заливаем водой и даем несколько минут постоять.
  3. Сметану смешиваем с сахаром и винным уксусом. Укроп мелко нарезаем и добавляем к заправке.
  4. Огурец и лук просушиваем насухо. Соединяем их в глубокой миске, добавляем заправку и хорошо перемешиваем.

Приятного аппетита!