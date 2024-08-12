Все, что вам нужно – это лишь смешать простые ингредиенты. Этот салат точно дополнит любое блюдо, но особенно ярко он будет сочетаться с мясом.

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Рецепт быстрого салата из огурцов

Время: 10 минут

Порций: 2

Ингредиенты:

– 3 огурца;

– 1/2 красного лука;

– 2 столовые ложки сметаны;

– 0,5 столовой ложки винного уксуса;

– 1/2 чайной ложки сахара;

– 1/2 чайной ложки соли;

– пучок укропа.

Приготовление:

Огурцы чистим и нарезаем тоненькими кольцами. Выкладываем в сито, солим. Оставляем на несколько минут. Лук нарезаем полукольцами. Заливаем водой и даем несколько минут постоять. Сметану смешиваем с сахаром и винным уксусом. Укроп мелко нарезаем и добавляем к заправке. Огурец и лук просушиваем насухо. Соединяем их в глубокой миске, добавляем заправку и хорошо перемешиваем.

Приятного аппетита!

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