Комбінація кислості лимона та солодкості чорниці – це те, що ви просто мусите спробувати. Якщо ж до вас прийшли гості, то будьте готові ділитися рецептом.

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Рецепт лимонно-чорничного пирога

Час: 1 година 20 хвилин

Порцій: 8

Приготування:

  1. Духовку розігріваємо до 180 градусів. Форму застеляємо пергаментом та змащуємо маслом.
  2. Збиваємо масло з цукром до пишної маси. Додаємо цедру лимона.
  3. Збиваємо яйця та поступово додаємо в масу.
  4. В миску просіюємо борошно і розпушувач. Додаємо мелений мигдаль, сіль, молоко і сік 1 лимона. Знову перемішуємо на повільній швидкості до отримання однорідної маси.
  5. Третину суміші ложкою викладаємо у форму, розрівнюємо та посипаємо третиною чорниці. Повторюємо так ще два рази.
  6. Випікаємо приблизно 1 годину, після приготування даємо 10 хвилин на охолодження.
  7. Лимонний сік, який залишився, змішуємо з цукром та збризкуємо пиріг.

Смачного!