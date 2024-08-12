Это отдельный вид удовольствия: готовим удивительный лимонно-черничный пирог
12 августа 2024, 23:55Читати новину українською
Источник:ВВС Food
Этот десерт покоряет всех с первого же кусочка. Лучшего к чаепитию просто не найти!
Комбинация кислости лимона и сладости черники – это то, что вы просто обязаны попробовать. Если же к вам пришли гости, то будьте готовы делиться рецептом.
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Рецепт лимонно-черничного пирога
Время: 1 час 20 минут
Порций: 8
Ингредиенты:
– 200 граммов мягкого сливочного масла;
– 175 граммов сахарной пудры;
– сок 3 лимонов и цедра 2 лимонов;
– 3 яйца;
– 200 граммов муки;
– 2 чайные ложки разрыхлителя;
– 50 граммов молотого миндаля;
– щепотка соли;
– 2 столовые ложки молока;
– 150 граммов свежей черники;
– 4 столовые ложки сахара.
Приготовление:
- Духовку разогреваем до 180 градусов. Форму застилаем пергаментом и смазываем маслом.
- Взбиваем масло с сахаром до пышной массы. Добавляем цедру лимона.
- Взбиваем яйца и постепенно добавляем в массу.
- В миску просеиваем муку и разрыхлитель. Добавляем молотый миндаль, соль, молоко и сок 1 лимона. Снова перемешиваем на медленной скорости до получения однородной массы.
- Треть смеси ложкой выкладываем в форму, разравниваем и посыпаем третью часть черники. Повторяем так еще два раза.
- Выпекаем примерно 1 час, после приготовления даем 10 минут на охлаждение.
- Лимонный сок, который остался, смешиваем с сахаром и сбрызгиваем пирог.
Приятного аппетита!Это настоящий хит: салат из огурцов за считанные минуты.