Нужна быстрая закуска на ужин? Приготовьте салат с сыром и горошком. Вы обязательно найдете все необходимые ингредиенты в кухонном шкафу.

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Рецепт салата с горошком

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Яйца отварите на "круто" в подсоленной воде.
  2. Затем остудите их, очистите и нарежьте кубиками.
  3. Сыр натрите на овощной терке с крупными отверстиями.
  4. Процедите горох и кукурузу.
  5. Огурцы мелко нарежьте и поместите в ситечко, чтобы удалить лишнюю жидкость.
  6. Положите все ингредиенты салата в большую миску.
  7. Майонез соедините с йогуртом, посолите и поперчите, затем полейте салат.
  8. Тщательно перемешайте и сразу подавайте или оставьте в холодильнике на 30 минут, пока вкусы не соединятся.