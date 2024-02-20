Традиционный мисо-суп готовится довольно долго и требует уверенных кулинарных навыков. Однако есть простые вариации этого блюда, на которые вам нужно будет всего несколько минут. Все продукты, название которых для вас новое, можно найти в обычных супермаркетах.
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Быстрый рецепт мисо-супа
Время: 5 минут
Порций: 2
Приготовление:
- Бросаем водоросли в кипяток, чтобы набухали.
- Лук нарезаем и отделяем белую часть от зеленой.
- В отдельной емкости смешиваем мисо-пасту, соевый соус, кунжутное масло, сироп, смесь перцев и белую часть лука. Перемешиваем и добавляем 50 миллилитров кипятка. Отставляем на 1 минуту.
- Добавляем остальной кипяток, перемешиваем. Добавляем лапшу, водоросли, сыр тофу, зеленую часть лука, сушеный лук, кинзу, кунжут и хлопья чили, смешанные с маслом.
Приятного аппетита!