Потрібна швидка закуска на вечерю? Приготуйте салат з сиром і горошком. Ви обов'язково знайдете всі необхідні інгредієнти в кухонній шафі.

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Рецепт салату з горошком

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Яйця відваріть на "круто" в підсоленій воді.
  2. Потім остудіть їх, очистіть і наріжте кубиками.
  3. Сир натріть на овочевій тертці з великими отворами.
  4. Процідіть горох і кукурудзу.
  5. Огірки дрібно наріжте і помістіть у ситечко, щоб видалити зайву рідину.
  6. Покладіть усі інгредієнти салату у велику миску.
  7. Майонез з'єднайте з йогуртом, посоліть і поперчіть, потім полийте салат.
  8. Ретельно перемішайте і відразу подавайте або залиште в холодильнику на 30 хвилин, поки смаки не поєднаються.