Потрібна швидка закуска на вечерю? Приготуйте салат з сиром і горошком. Ви обов'язково знайдете всі необхідні інгредієнти в кухонній шафі.
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Рецепт салату з горошком
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Яйця відваріть на "круто" в підсоленій воді.
- Потім остудіть їх, очистіть і наріжте кубиками.
- Сир натріть на овочевій тертці з великими отворами.
- Процідіть горох і кукурудзу.
- Огірки дрібно наріжте і помістіть у ситечко, щоб видалити зайву рідину.
- Покладіть усі інгредієнти салату у велику миску.
- Майонез з'єднайте з йогуртом, посоліть і поперчіть, потім полийте салат.
- Ретельно перемішайте і відразу подавайте або залиште в холодильнику на 30 хвилин, поки смаки не поєднаються.