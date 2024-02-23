Это будет вкусно: какой салат приготовить с консервированным горошком

23 февраля 2024, 15:05
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Источник:

Smaker

Замороженный горошек – вкусный и доступный ингредиент, из которого можно приготовить очень вкусную закуску. Такой салат вы точно захотите видеть на своем столе.

Нужна быстрая закуска на ужин? Приготовьте салат с сыром и горошком. Вы обязательно найдете все необходимые ингредиенты в кухонном шкафу.

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Рецепт салата с горошком

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 банка консервированного горошка;
– пол банки консервированной кукурузы;
– 3 – 4 яйца;
– 200 грамм твердого желтого сыра;
– 2 – 3 маринованных огурца;
– 1 столовая ложка майонеза;
– 1 столовая ложка натурального йогурта;
– соль и черный перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Яйца отварите на "круто" в подсоленной воде.
  2. Затем остудите их, очистите и нарежьте кубиками.
  3. Сыр натрите на овощной терке с крупными отверстиями.
  4. Процедите горох и кукурузу.
  5. Огурцы мелко нарежьте и поместите в ситечко, чтобы удалить лишнюю жидкость.
  6. Положите все ингредиенты салата в большую миску.
  7. Майонез соедините с йогуртом, посолите и поперчите, затем полейте салат.
  8. Тщательно перемешайте и сразу подавайте или оставьте в холодильнике на 30 минут, пока вкусы не соединятся.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська